Zware tijden voor oud-PSV'er Zahavi: 'In twee uur tijd is onze wereld veranderd'

Voormalig PSV-spits (36) is in een interview met ESPN ingegaan op de trieste situatie in zijn vaderland Israël, dat in oorlog verkeert met de Hamas. De aanvaller keerde ruim een jaar geleden, na twee seizoenen in Eindhoven, bij Maccabi Tel Aviv terug in de Israëlische competitie.

"We zijn heel erg verdrietig en kunnen niet begrijpen hoe zoiets heeft kunnen gebeuren in onze wereld", zegt Zahavi in het online gevoerde vraaggesprek." De aanval van Hamas zorgde ervoor dat de competitie in Israël is stilgelegd, terwijl ook de interlands van de nationale ploeg (waarvoor Zahavi in 2021 bedankt heeft) geen doorgang vinden. "We werden zaterdagochtend wakker en onze wereld was veranderd. In twee uur tijd is onze wereld veranderd. Niet alleen onze wereld, maar die van veel mensen", zegt Zahavi.

Hoewel hij dus speelt en woont in Tel Aviv, is Zahavi inmiddels uitgeweken naar een andere plaats in het land: "Met mij gaat het goed, met mijn familie ook. We zijn gezond en zijn ver verwijderd van datgene wat er is gebeurd in het zuiden." De gevechten, waarbij al honderden mensen de dood vonden, grijpen Zahavi en zijn familie sterk aan: "We kunnen niet begrijpen hoe zoiets heeft kunnen gebeuren in onze wereld, hoe mensen zoiets hebben kunnen doen. Het gaat niet meer om moslims of joden. Het gaat niet om religie."

Voorlopig houdt Zahavi zijn conditie wel op peil met individuele trainingen die in de ochtenduren plaatsvinden. Daarnaast geeft hij aan dat hij en zijn ploeggenoten veel aan liefdadigheid doen en begrafenissen van de dodelijke slachtoffers bezoeken: "Als je de families ziet, volgt er een kleine glimlach en zeggen ze dank voor je komst, hij was een fan van jouw club", zegt de spits, die een vergelijking trekt met een rampzalige gebeurtenis in 1989 in Engeland: "Het doet me denken aan datgene wat er in het verleden gebeurde bij Liverpool. Spelers en club gingen naar alle families, alle begrafenissen van de mensen die omkwamen bij de Hillsborough-ramp. Zo voelt het nu ook", aldus Zahavi.