Ajax-fans dolgelukkig om terugkeer op trainingsveld: ‘Iemand die ik het onwijs gun’

heeft zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van Ajax. De negentienjarige vleugelaanvaller stond sinds 8 oktober aan de kant met een blessure

Van Axel Dongen was op 8 oktober verrassend basisspeler voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen AZ (0-2 verlies), destijds nog onder toenmalig trainer Maurice Steijn, maar moest zich toen al in de eerste helft laten vervangen. De buitenspeler viel na een kleine veertig minuten spelen geblesseerd uit na een tackle van Yukinari Sugawara en stond sindsdien aan de kant.

Ajax communiceerde zelf niets over de ernst van de kwetsuur. Van Axel Dongen reageerde zelf via Instagram aangeslagen. “Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik me nu voel, voor de zoveelste keer gebeurt dit maar nu op een moment dat ik het nooit had verwacht. Een moment waar ik al zo lang op had gewacht en eindelijk was het zover: beginnen in een bomvolle Johan Cruijff ArenA. Spijtig dat ik er met een blessure af moest, maar ik ga me voorlopig richten op mijn herstel. Zodat als ik terug ben, ik klaar ben om alles geven op het veld en jullie te geven wat jullie verdienen”, schreef hij daags na het duel met AZ.

Artikel gaat verder onder video

Van Axel Dongen is nu echter weer terug op het trainingsveld, zo blijkt uit de foto’s en video's die Ajax donderdag publiceerden van de ochtendtraining. De talentvolle aanvaller biedt trainer John van ’t Schip een extra optie op de flanken. Fans van de Amsterdamse club zijn in elk geval dolgelukkig met de terugkeer van Van Axel Dongen, die in het verleden veelvuldig werd geplaagd door diverse blessures.