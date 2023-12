Ajax gaat zeker één speler uitzwaaien: 'Of mogen ze zelfs beiden weg?'

Ajax gaat in de komende winterstop vermoedelijk afscheid nemen van één en mogelijk zelfs van twee keepers. De Amsterdammers hebben met een nieuwe eerste keuze, maar ook en Geronimo Rulli worden weer fit. hoopt er in het nieuwe jaar ook weer te staan en dus concludeert het Algemeen Dagblad dat er keepers gaan vertrekken.

Dat Ramaj de eerste keuze was, kwam uit de koker van Sven Mislintat, die hem het liefst direct voor de leeuwen had gegooid. “Mislintat was van mening, hetgeen hij intern ook vaak betoogde, dat Ajax met Ramaj in het doel niet zo lang zou worstelen met de eerste fase van de opbouw, daardoor meer kansen en dus ook meer punten bij elkaar zou spelen. De nieuwe Ter Stegen, maakte Mislintat al eens de vergelijking met de Duitse keeper van FC Barcelona. Dat moet allemaal nog blijken, maar zijn theorie komt er langzaamaan wel uit”, schrijft de ochtendkrant.

Na de blessure van Gorter kwam Ramaj in de basiself bij de Amsterdammers en doet het goed. Daarom krijgt hij gewoon het vertrouwen van John van ’t Schip. “Daarmee is Ajax wel terug bij af, aangezien Steijn en Mislintat in de zomer al concludeerden een keeper te veel te hebben”, herinnert het AD. Gorter zou vertrekken naar het Deense Brøndby en Bayern München wilde Rulli hebben, maar de blessure van de Argentijn gooide roet in het eten voor beide transfers.

Maar in de komende winterstop gaat dezelfde discussie oplaaien en dus moet Ajax keuzes maken, voorspelt het AD. “Wordt alsnog (tijdelijk) afscheid genomen van Gorter? Mag Rulli met een halfjaar vertraging terug naar Spanje, waar zijn voormalig club Villarreal en ook Sevilla nog een keeper hopen te strikken? Mogen ze zelfs beiden weg als Ajax na de winterstop alleen nationaal nog actief blijkt?”, vraagt het medium zich hardop af.