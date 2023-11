Ajax haalt op eigen veld hard uit en wint met grote cijfers

Ajax heeft zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen nummer achttien Vitesse met ruime cijfers gewonnen. In een duel dat nooit een echte wedstrijd werd hadden de Amsterdammeers geen kind aan de geplaagde club uit Arnhem: 5-0. Bij Vitesse zat Edward Sturing weer eens als interim-trainer op de bank. Hij zag dat zijn elftal kansloos was tegen Ajax dat in Kenneth Taylor de grote uitblinker had met een assist en een prachtige treffer.

In de wedstrijd tussen de twee geplaagde ploegen keerde Gerónimo Rulli bij Ajax na zijn blessure weer terug in de wedstrijdselectie. Hij startte op de bank, net zoals Borna Sosa. Trainer John van ’t Schip gaf op de linksback positie de voorkeur aan de jonge Ar’Jany Martha, terwijl Chuba Akpom de geblesseerde Brian Brobbey in de spits verving. Collega trainer Sturing had vanwege de vele afwezigen, waaronder de geschorste aanvoerder Marco van Ginkel, veel keuzes te maken. Meest opvallende aanwezigen in de basis waren Enzo Cornelisse en spits Saïd Hamulic.

In de Johan Cruijff Arena, waar de F-side leeg bleef in verband met de onregelmatigheden rond de wedstrijd tegen Feyenoord, was het bij de eerste aanval van Ajax meteen raak. Vitesse gaf de geheel vrijstaande Steven Bergwijn de gelegenheid de bal voor het doel panklaar te leggen voor de kersverse international Jorrel Hato. Voor Hato was het een koud kunstje om de bal op tien meter van het doel langs Eloy Room te schuiven: 1-0. Vlak daarna had de VAR minutenlang nodig om te besluiten dat een mooie treffer van Saïd Hamulic buitenspel was, waardoor Vitesse niet op gelijke hoogte kwam. Weer vlak daarna, in de dertiende minuut, verdubbelde Ajax de voorsprong. Kenneth Taylor werd in het zestienmetergebied aangespeeld met zijn rug naar het doel. Taylor behield het overzicht en stelde Kristian Hlynsson in staat oog in oog met doelman Room de tweede treffer voor Ajax aan te tekenen: 2-0.

Daarna bleef het een levendige wedstrijd, maar ondanks vele corners en wat kansen aan beide kanten kwamen de ploegen voor rust niet meer tot scoren. Na rust leek de wedstrijd al snel beslist toen Dominik Oroz in de 50e minuut de bal na een lage voorzet van Steven Berghuis en een overstapje van Taylor in eigen doel werkte: 3-0. In de 58e minuut werd het nog erger voor de rode lantaarn drager uit Arnhem toen Akpom uit een corner van Berghuis in de korte hoek raak kopte: 4-0.

Daarmee was het nog niet klaar in de Arena. In de 67e minuut beloonde Taylor zijn sterke optreden met een prachtig doelpunt. Na een dubbele combinatie tussen Berghuis en Bergwijn kreeg Taylor de bal op tien meter van het doel. Met een prachtige beweging schudde hij Oroz en Nicolas Isimat-Mirin van zich af en schoot hard raak in de rechter hoek: 5-0. Daarna was het wel gedaan met de dadendrang van de Amsterdammers en volgden er geen treffers meer. Voor Ajax was dit een heerlijke voorbereiding voor het belangrijke Europese duel met Olympique de Marseille. Vitesse gaat zich voorbereiden op het belangrijke treffen tegen Fortuna Sittard.