Ajax komt met groot nieuws en is in 2024 te gast op Anfield

Waar Ajax de komende weken alle zeilen moet bijzetten om ook na de jaarwisseling actief te zijn in Europa, weet een legends team van de club uit Amsterdam zeker dat het volgend jaar buiten de eigen landsgrenzen zal gaan schitteren. Ajax maakt dinsdag bekend dat het door Liverpool is uitgenodigd om met oud-spelers een vriendschappelijke wedstrijd te spelen op Anfield.

Ajax was er na een zeer teleurstellend afgelopen seizoen niet alleen alles aan gelegen om in eigen land een stuk beter voor de dag te komen, maar zich ook in Europa te revancheren. Maar waar Ajax vorig seizoen eerst in de Champions League kansloos uit het toernooi werd gekegeld en later in de tussenronde van de Europa League, dreigt het nu al na zes groepswedstrijden klaar te zijn in Europa. De Amsterdammers staan na vier wedstrijden in de Europa League op slechts twee punten. Voor overwintering in de Europa League heeft de ploeg van trainer John van ’t Schip een wonder nodig, plaatsing voor de tussenronde van de Conference League lijkt een stuk realistischer.

De Ajax legends hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken of zij volgend jaar wel actief zijn in Europa. “Ajax is uitgenodigd om op zaterdag 23 maart met een legends team een vriendschappelijke wedstrijd te spelen tegen het legends team van Liverpool FC”, maken de Amsterdammers dinsdag bekend. “Welke legends namens Liverpool en Ajax zullen deelnamen aan de wedstrijd wordt op een later moment bekendgemaakt. Datzelfde geldt voor informatie over de kaartverkoop”, leest het. Liverpool speelde in 2022 met de legends nog tegen FC Barcelona (1-2). Bij The Reds deden toen onder meer Dirk Kuyt, Steven Gerrard en Jamie Carragher meer. Op 25 maart van dit jaar waren de Liverpool legends nog met 2-1 te sterk voor de Celtic legends.

De hoofdmacht van Ajax reisde vorig jaar nog af naar Liverpool voor een wedstrijd op Anfield. Ajax werd tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan onder meer de Britse topclub. De Amsterdammers verloren met 2-1. De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA werd eveneens een prooi voor Liverpool (0-3).