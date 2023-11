Ajax met Brobbey op weg naar Marseille, geblesseerd tweetal blijft achter in Amsterdam

Ajax-trainer John van 't Schip kan donderdagavond in het Europa League-duel bij Olympique Marseille weer beschikken over spits . Daarentegen komt de confrontatie met de Fransen te vroeg voor en . Het tweetal is onvoldoende hersteld en blijft achter in Amsterdam.

Ajax reist met een 23-koppige selectie af naar de Franse havenstad, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Daarin is weer plek voor Brobbey, die eerder deze maand geblesseerd moest afzeggen voor het Nederlands elftal en ook in het Eredivisie-duel met Vitesse (5-0 winst) niet van de partij was.

Ook Sutalo en Vos ontbraken tegen de Arnhemse hekkensluiter. Zij zijn echter niet voldoende hersteld om de reis naar Frankrijk aan te vangen. Tegen Vitesse koos Van 't Schip bij absentie van de Kroaat voor een centrum bestaande uit Devyne Rensch en Jorrel Hato. Op het middenveld speelde Benjamin Tahirovic op de plek van Vos, die eerder dit seizoen in het heenduel tegen Marseille (3-3) in Amsterdam een rode kaart pakte.

In Marseille kan het Europese doek voor Ajax vallen, als er wordt verloren en AEK Athene weet te winnen van Brighton & Hove Albion. Weet de ploeg van Van 't Schip te winnen in het Stade Vélodrome, dan kunnen de Amsterdammers op de slotdag tegen de Grieken de derde plaats (en daarmee een vervolg in de Conference League) echter veiligstellen. Verliest Brighton donderdag van AEK én op de laatste speelronde van Marseille, dan zijn de Amsterdammers als nummer twee van de poule zelfs door in de Europa League.