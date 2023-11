Ajax verrast vriend en vijand met zege op Paris Saint-Germain in Champions League-debuut

De vrouwenploeg van Ajax heeft een sensationele overwinning geboekt in de eerste Champions League-wedstrijd ooit. De ploeg van Suzanne Bakker verraste vriend en vijand door Paris Saint-Germain met 2-0 te verslaan in de Johan Cruijff ArenA. Ajax gaat aan kop in Groep C, want groepsgenoten Bayern München en AS Roma speelden woensdag met 2-2 gelijk.

PSG kwam als grote favoriet naar Amsterdam, maar daar was op het veld weinig van te merken. Ajax domineerde het veldspel en had met name in de eerste helft weinig te duchten van de bezoekers. Het leek erop dat PSG had besloten om geen druk te zetten en simpelweg te wachten op een fout bij Ajax, maar die kwam er niet. Een kopbal van Tabita Chawinga, die op de bovenkant van de lat van Ajax belandde, was het enige doelgevaar van PSG voor de rust.

Ajax opende de score in de 34ste minuut. De pas zestienjarige Lily Yohannes verstuurde een pass naar Romée Leuchter, die twee verdedigers bezighield en vervolgens Nadine Noordam bediende. Het daaropvolgende schot van Noordam werd geblokt door Sakina Karchaoui, maar de rebound werd in de korte hoek benut door Tiny Hoekstra. Ajax slaagde erin om de druk op PSG te houden na de 1-0. Weliswaar miste Yohannes een enorme kans bij de tweede paal, maar een penalty zorgde toch voor een verdubbeling van de marge.

De strafschop was verkregen door Ashleigh Weerden, die naar het gras ging na een overtreding van Clare Hunt. Vanaf elf meter vond aanvoerder Sherida Spitse de rechterhoek. PSG, met Jackie Groenen maar zonder de geblesseerde Lieke Martens, moest ook na de rust lang wachten op grote kansen. Er kwam er wel eentje voor Korbin Albert, die keeper Regina van Eijk moeizaam redding zag brengen.

