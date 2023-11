'Ajax ziet toekomst in verrassing onder Van 't Schip en start gesprek'

Ajax wil proberen om het contract van Ar’jany Martha open te breken en te verlengen. De voetballer is onder John van ’t Schip doorgebroken in het eerste elftal als linksback en maakte een goede indruk, daarom willen de Amsterdammers graag langer met hem verder.

Martha, die tot de komst van Van ’t Schip niet in beeld was bij het eerste elftal, heeft een aflopend contract bij Ajax aan het einde van dit seizoen. “Ajax wil Martha nu belonen voor zijn prima prestaties in de hoofdmacht. De club is in gesprek met de linkspoot en zijn entourage over een nieuw meerjarig contract”, schrijft Voetbal International over de situatie.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks dat ook onder anderen Borna Sosa, Gastón Ávila en Anass Salah-Eddine uit de voeten kunnen als linksback, behoudt Van ’t Schip vertrouwen in Martha, die in alle wedstrijden die hij namens Ajax in de basis begon, winnend afsloot. Dat ging wel alleen om Eredivisie-wedstrijden: in Europa kwam Martha vooralsnog niet in actie.

Waar Ajax langer doorwil met Martha, lijkt het in de komende winterstop einde verhaal te worden voor Ávila, zo deelde Ajax-watcher Johan Inan eerder deze dinsdag. “Als er een zomeraankoop in aanmerking komt voor een transfer, dan is het Ávila wel”, zei de journalist over de Argentijn, die onder Van ’t Schip nog geen enkele speelminuut kreeg.