Anton Gaaei deelt pijnlijke sneer uit aan Maurice Steijn: ‘Voelde geen vertrouwen onder hem’

heeft tegenover het Algemeen Dagblad teruggeblikt op zijn eerste maanden in dienst van Ajax. De rechtsback kende, mede dankzij een ongelukkige rol in de Klassieker (0-4 nederlaag), een dramatische start in Amsterdam, maar lijkt inmiddels te zijn opgekrabbeld. Maurice Steijn was één van de oorzaken van de moeizame start in de Johan Cruijff ArenA.

Zo onthult de Deen in een uitgebreid interview met het AD. “Ik wil niets slechts over hem zeggen en praat liever over mezelf, maar ik ben een jongen die de chemie en het vertrouwen nodig heeft en die voelde ik onder hem niet”, blikt Gaaei terug. De uitspraken komen tot stand nadat de rechtervleugelverdediger terug heeft geblikt op de wedstrijd tegen Feyenoord.

Gaaei zakte in die wedstrijd compleet door het ijs en kon op een stortvloed aan kritiek rekenen. De horrormiddag ging hem niet in de koude kleren zitten. “Ik voelde me verschrikkelijk, had nog nooit zo’n droge mond gehad en stond ook een beetje te shaken op mijn benen. Na die wissel liep ik rechtstreeks de kleedkamer in. Op de bank gaan zitten als 50.000 mensen in het stadion je haten, dat wil je niet”, zegt de van Viborg overgekomen verdediger.

“Ik ging zitten. Huilen deed ik niet, maar ik trok mijn shirt over mijn hoofd en mijn handen tien minuten tegen mijn gezicht. Wat ik dacht? Ik was zo boos op mezelf. Ik had me nog nooit in mijn leven zo slecht gevoeld”, gaat Gaaei verder. Inmiddels lijkt de Deen wat te zijn opgekrabbeld uit zijn vormdip. De 21-jarige speelde tot dusverre twaalf wedstrijden in het shirt van Ajax.