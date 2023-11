Arda Turan ziet 13 miljoen euro verdampen: 'Al mijn spaargeld, waar ik jarenlang voor heb gewerkt'

Arda Turan is ruim dertien miljoen euro van zijn spaargeld kwijtgeraakt. De 36-jarige voormalig topvoetballer liet zich door een bankmedewerker verleiden tot het betalen van ruim dertien miljoen euro, in de hoop daar meer geld voor terug te krijgen. Dat gebeurde echter niet. De bankmedewerker, Seçil Erzan, wordt nu aangeklaagd voor fraude.

Erzan zou van achttien personen geld hebben ontvangen, onder wie ook Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera en Selçuk Inan. Ze beloofde hoge winsten en zou namens haar bank brieven hebben verstuurd naar de investeerders, om ze het gevoel te geven dat hun geld in goede handen was. Erzan werkte in het verleden als financieel adviseur veel topvoetballers en andere beroemdheden.

“Ze misleidde me, door te beloven dat iedere investeerder winst zou maken”, zei Arda Turan, die zijn miljoenen verdiende in dienst van Galatasaray, Atlético Madrid en FC Barcelona, tijdens een zitting omtrent de zaak. “Ik heb meer dan dertien miljoen euro geïnvesteerd. Al mijn spaargeld heb ik erin gestoken. Het geld waar ik jarenlang voor heb gewerkt, was plots verdwenen.”

Het businessmodel van Erzan had meer weg van een piramidespel en uiteindelijk is het geld verdampt. Zelf leek ze haar onschuld te bepleiten. "Toen ik nog geld verdiende, was ik Seçil. Toen dat niet meer lukte, werd ik plots een fraudeur”, zei ze. Erzan, die werkzaam was bij Denizbank, is samen met zes anderen aangeklaagd voor valsheid in geschrifte en fraude. De openbaar aanklager eist zelfs een celstraf van 66 jaar voor haar. De zaak wordt in januari 2024 verder behandeld.