Arsenal heeft geen kind aan Sevilla, kan volgende ronde al ruiken én helpt PSV

Arsenal heeft woensdagavond een grote stap gezet richting plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League. De formatie van coach Mikel Arteta was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Sevilla. Door de nederlaag in het Emirates én de overwinning van PSV op RC Lens, staan de Spanjaarden nu laatste in groep B.

Arsenal beleefde met een 4-0 overwinning op PSV een uitstekende rentree in de Champions League. De Londenaren reisden vol vertrouwen af naar Frankrijk voor het tweede groepsduel met RC Lens, maar kwamen van een koude kermis thuis. De Fransen zegevierden met 2-1 en namen de koppositie over. Arsenal had twee weken geleden op bezoek bij Sevilla dus wat recht te zetten. En dat deed de ploeg van Arteta. Het won met 0-2 en deed daarmee prima zaken in de strijd om de groepswinst.

De nummer twee van het afgelopen seizoen in Engeland had woensdagavond opnieuw wat recht te zetten. Arsenal leed vier dagen geleden op bezoek bij Newcastle United de eerste nederlaag in de competitie. De Noord-Londenaren waren erop gebrand de zure nasmaak van die nederlaag van zich af te spelen in de thuiswedstrijd tegen Sevilla. Van harte ging dat in eerste instantie zeker niet, maar na de openingstreffer van Leandro Trossard in de 29e minuut was er voor Arsenal geen vuiltje meer aan de lucht. Bukayo Saka maakte er na twintig minuten spelen in de tweede helft 2-0 van en gooide het duel daarmee voortijdig in het slot. Daar bleef het uiteindelijk ook bij.

Bayern München - Galatasaray 2-1

Bayern München heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finales. De ploeg van trainer Thomas Tuchel - die afgelopen zaterdag Borussia Dortmund nog op een hoopje speelde - had het zeker niet makkelijk tegen Galatasaray, maar trok dankzij twee doelpunten van Harry Kane aan het langste eind. De Engelsman, in Dortmund nog goed voor een hattrick, sloeg toe in minuut 80 en 86. Bayern München kwam eerder in de tweede helft nog met de schrik vrij. Mauro Icardi dacht namens Galatasaray de score te openen, maar dat feestje ging niet door wegens buitenspel. De bezoekers deden in de blessuretijd nog wel wat terug via Cédric Bakambu, maar in gevaar kwam de Beierse zege niet meer.

Real Madrid - Braga 3-0

Waar Bayern München het dus heeft nagelaten om zich na vier wedstrijden al te kwalificeren voor de knock-outfase, liet Real Madrid die kans niet liggen. De Koninklijke beet zich een paar dagen geleden nog stuk op Rayo Vallecano, maar kende in de thuiswedstrijd tegen Braga weinig problemen: 3-0. Daar leek het in eerste instantie overigens niet op. De Portugezen mochten al na een paar minuten een strafschop nemen na vasthouden van Lucas Vázquez, maar Álvaro Djaló zag zijn inzet gekeerd worden door Andrij Loenin. Die misser kwam Braga en Djaló duur te staan. Brahim Díaz brak na 27 minuten de ban, waarna Real Madrid in de tweede helft binnen een paar minuten het duel in het slot gooide. Het Braziliaanse duo Vinicius Júnior-Rodrygo scoorde kort na elkaar en bepaalde de eindstand daarmee op 3-0.

RB Salzburg - Internazionale 0-1

In groep D zijn de achtste finalisten al bekend. In navolging van Real Sociedad - dat eerder op de avond met 3-1 te sterk was voor Benfica - heeft ook Internazionale zich geplaatst voor de volgende ronde. De verliezend finalist in het afgelopen seizoen moest er op bezoek bij RB Salzburg wel diep voor gaan. Internazionale, waar Denzel Dumfries en Davy Klaassen op de bank bleven en Stefan de Vrij als invaller binnen de lijnen kwam, had een rake strafschop van Lautaro Martínez in minuut 85 nodig om het verschil te maken.