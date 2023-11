AZ ziet aanvaller wegvallen voor Eredivisie-topper tegen Feyenoord

AZ moet het donderdag om twee verschillende redenen zonder aanvaller zien te redden in het zware uitduel bij Aston Villa in de Conference League. De twintigjarige Zweed zit sowieso zijn tweede wedstrijd schorsing uit die hij kreeg opgelegd na zijn rode kaart in het thuisduel met Legia Warschau, maar blijkt ook een blessure te hebben overgehouden aan het Eredivisie-duel met Excelsior van afgelopen zaterdag. Die kost hem bovendien de Eredivisie-topper tegen Feyenoord van aankomende zondag.

Lahdo kwam in Kralingen na ruim een uur spelen in het veld voor de tegenvallende Jens Odgaard en tekende amper vijf minuten later al voor de 0-1 in Alkmaars voordeel. Hij zou het einde van de wedstrijd echter niet halen: drie minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd ging de Zweed geblesseerd naar de kant en werd hij vervangen door Ibrahim Sadiq. Zonder Lahdo gaf AZ de voorsprong in de blessuretijd alsnog uit handen: Cisse Sandra bracht Excelsior in de 91ste minuut langszij.

Inmiddels is gebleken dat Lahdo een blessure aan zijn linkerknie heeft opgelopen die hem ook als hij niet geschorst zou zijn geweest het duel in Birmingham zou hebben gekost. Ook de Eredivisie-wedstrijd tegen regerend landskampioen Feyenoord zal te vroeg komen voor Lahdo, zo weet De Telegraaf. De clubs staan nu gedeeld tweede met allebei 26 punten, maar AZ heeft nog een staartje van de thuiswedstrijd tegen NEC tegoed. Die werd stilgelegd omdat Bas Dost in blessuretijd, bij een 1-2 voorsprong voor de Nijmegenaren in elkaar zakte en zal op 6 december worden uitgespeeld.

Conference League

Voordat AZ-trainer Pascal Jansen aan de confrontatie met Feyenoord kan denken wacht dus eerst nog het treffen met Aston Villa, dat twee weken geleden een afgetekende 1-4 overwinning boekte in Alkmaar. AZ zal vooral hopen op een stunt; omdat alleen het duel met het Poolse Legia in een overwinning werd omgezet (1-0), staat het elftal van Jansen na drie speelronden op de vierde en laatste plaats in groep E van het Conference League-toernooi. De Alkmaarders staan in punten gelijk met Zrinjski en hebben er drie minder dan zowel koploper Legia als Aston Villa, die beiden met zes punten de dans leiden.