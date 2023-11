Beelden duiken op van massale ruzie tussen supporters van Ajax

Op sociale media zijn beelden verschenen van de onenigheid tussen groepen supporters van Ajax tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Door het ophangen van Palestijnse vlaggen liepen de gemoederen hoog op bij de F-Side.

De beelden zijn afkomstig van GruppaOF. Te zien is dat er wordt geduwd, getrokken en dat er klappen worden uitgedeeld. Het gaat om voor- en tegenstanders van het ophangen van Palestijnse vlaggen in het stadion. Aan het begin van het duel met Heerenveen waren minstens twee Palestijnse vlaggen te zien. In de slotfase waren dat er al vijf.

De vlaggen zorgden ook al voor enige verbazing op sociale media, met name omdat een deel van de Ajax-supporters zich van oudsher meer identificeert met Israël. Zo zingen fans weleens 'wie niet springt die is geen jood' of liederen over de ‘superjoden’ in Israël. Ook zijn Israëlische vlaggen vaak te zien geweest in de Johan Cruijff ArenA.

Het is dan ook niet verrassend dat er binnen de F-Side verschillend werd gedacht over de Palestijnse vlaggen. Het account Voetbal Ultras meldde al dat een deel van de fans het stadion verliet. "Het is een flinke puinhoop op de F-Side. Een deel van de harde kern van Ajax kwam met Palestina-vlaggen de tribune op. Er volgde een tweestrijd tussen voor- en tegenstanders. Uiteindelijk heeft Ultras Amsterdam het stadion verlaten en alle sfeerartikelen meegenomen."