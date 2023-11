Benfica is uitgeschakeld in Champions League; Union Berlin heeft voor het eerst sinds eind augustus wat te vieren

Benfica is woensdagavond in de Champions League voor de vierde keer op rij onderuit gegaan. De ploeg van trainer Roger Schmidt kende een dramatische start en stond in Baskenland al na twintig minuten spelen op een 3-0 achterstand. Tegelijkertijd speelde Napoli teleurstellend gelijk tegen Union Berlin.

Voorafgaand aan deze wedstrijd had Benfica al nul punten in de groep, waardoor de start in de Champions League al zeer tegenvallend was. Zeker gezien de groep, bestaande uit Internazionale, RB Salzburg en Real Sociedad, waar wel degelijk kansen lagen om Europees te overwinteren. Dat leek door de nederlagen in de eerste drie wedstrijden al niet te gaan gebeuren, maar na vanavond wordt die kans nog wat kleiner.

Benfica, dat met oud-Feyenoorder Frederik Aursnes aan het duel in Spanje begon, stond al na zes minuten met 1-0 achter. Daarna nam Real Sociedad, dat het uitstekend doet in de Champions League, geen gas terug en verdubbelde het razendsnel de voorsprong. Vervolgens stond het na twintig minuten spelen 3-0 in de Reale Arena in San Sebastian en was er ook nog eens een doelpunt van de Spanjaarden afgekeurd vanwege een handsbal en mistte Real Sociedad een strafschop.

'Wat is dit voor een avond in San Sebastian' 🤯

Real Sociedad vernedert Benfica en maakt 𝟑 doelpunten binnen 𝟐𝟏 minuten.. en op wat voor een manier zeg 💥#ZiggoSport #UCL #RSOBEN pic.twitter.com/6PtWNFxcDL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 8, 2023

In de tweede helft deden de Portugezen nog wat terug via Rafa Silva, maar meer zat er niet in. Benfica zal in de laatste twee Champions League-wedstrijden van hele goede huizen moeten komen om nog de Europa League te halen, want overwintering in de Champions League zit er al niet meer in.

Napoli stelt teleur

Tegelijkertijd heeft Napoli in eigen huis teleurstellend gelijkgespeeld tegen Union Berlin, de huidige nummer zestien van de Bundesliga (1-1). Het is voor Union Berlin een mooi resultaat, want de club verloor sinds 26 augustus (!) al zijn wedstrijden.