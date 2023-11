Bergwijn stapt op Makkelie af en pakt één seconde later een ploeggenoot aan

ESPN heeft beelden gepubliceerd van de manier waarop scheidsrechter Danny Makkelie zondag de wedstrijd tussen PSV en Ajax (5-2) beleefde. Op de beelden is onder meer te zien dat Ajax-aanvoerder meerdere keren in discussie ging met de arbiter.

In de dertiende minuut was Ajax niet blij met een gele kaart die Jorrel Hato ontving voor een overtreding op Luuk de Jong. “Dit was echt de eerste (overtreding)”, zei Kenneth Taylor, waarna ook Bergwijn op Makkelie afstapte. “Hé, zo’n wedstrijd, en dan gelijk geel?!” Een seconde daarna richt Bergwijn zich ook tot Taylor, die vlak daarvoor in kansrijke positie de bal afspeelde aan Brian Brobbey. Die miste daarna voor open doel. “Kenneth, schiet zelf!”, zegt Bergwijn.

Ook na de 5-2 van Hirving Lozano liep Bergwijn richting Makkelie. “Iedereen kan gewoon zien dat het hands is. Je ziet het hier op het grote scherm”, zegt Bergwijn. Videoscheidsrechter Rob Dieperink en zijn assistent Joost van Zuilen concluderen na het zien van de beelden echter dat er geen bewijs is voor hands. “Danny, ik heb geen bewijs. Doelpunt bevestigd. Ik heb alle hoeken gehad”, zegt Dieperink.

Een ander opvallend moment, dat zich afspeelde in de eerste helft, komt ook voorbij in de video. Makkelie liep in de weg terwijl Bergwijn naar voren wilde met de bal. Daardoor kwam er een scheidsrechtersbal en zou Ajax op die manier de bal terugkrijgen, maar Branco van den Boomen leek te denken dat Ajax een vrije trap zou krijgen. Hij ontfutselde de bal van Makkelie, legde die neer en speelde een ploeggenoot aan. “Weet je de regels niet? Scheidsrechtersbal!”, zegt Makkelie. Van den Boomen antwoordt: “Wat is het verschil?”

