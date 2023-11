Bijzondere week krijgt voor Frenkie de Jong mogelijk passend vervolg

FC Barcelona kan zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano eindelijk weer een beroep doen op . De Nederlander raakte op 23 september jongstleden geblesseerd aan zijn enkel en stond daardoor ruim twee maanden aan de kant. FC Barcelona-trainer Xavi Hernández vertelde vrijdagmiddag dat de middenvelder fit genoeg is om weer in actie te komen.

FC Barcelona en De Jong is vooralsnog een bijzonder huwelijk. De middenvelder maakte in de zomer van 2019 de overstap van Ajax naar de Catalaanse grootmacht, maar kon in niet meteen voldoen aan de hoge verwachtingen. FC Barcelona wilde ruim een jaar geleden zelfs graag nog van hem af. De Jong kon naar het Manchester United van Erik ten Hag, maar hij liet zijn oude trainer weten in Spanje te blijven vechten voor zijn kans. Die kreeg hij en greep hij met beide handen aan. De Jong kroonde zich vorig seizoen voor het eerst tot kampioen van Spanje en werd bij aanvang van dit seizoen zelfs verkozen tot een van de vier aanvoerders.

Artikel gaat verder onder video

De Jong was bezig aan een goed seizoen, totdat hij op 23 september in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo geblesseerd raakte aan zijn enkel. De Nederlander moest daardoor niet alleen twee interlandperiodes aan zich voorbij laten gaan, maar ook de Clásico tegen Real Madrid (1-2 verlies). Deze week is er eindelijk goed nieuws over én voor De Jong. Niet alleen meldden Spaanse media donderdag dat De Jong dinsdag voor het eerst vader is geworden. Oók is hij inmiddels dus fit genoeg om zijn rentree te maken. Dat bevestigde Xavi vrijdag op zijn persconferentie. “We hebben zijn afwezigheid gevoeld, net als die van Pedri. Hij is nu honderd procent, traint al dagen met de groep mee en is beschikbaar”, aldus de oefenmeester.

De rentree van De Jong is uitstekend nieuws voor FC Barcelona en Xavi. De legendarische oud-middenvelder van de Blaugrana kan naar alle waarschijnlijkheid tot het einde van dit seizoen geen beroep doen op Gavi. De jonge middenvelder scheurde afgelopen zondag bij de Spaanse nationale ploeg de kruisband van zijn rechterknie volledig af en staat minstens zes maanden buitenspel. Een keiharde klap voor Gavi én FC Barcelona. “We zullen Gavi missen vanwege zijn moed en winnende karakter. Hij brengt veel over op het bed”, zei Xavi. FC Barcelona wordt dit seizoen geplaagd door blessureleed. Gavi is niet de eerste middenvelder die langdurig buitenspel staat. De Jong stond zoals hierboven geschreven twee maanden buitenspel en ook Pedri moest een groot deel van de eerste seizoenshelft missen.