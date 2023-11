Blessure-update Bosz bezorgt PSV-fans dubbel gevoel: 'Hij kan zelfs starten'

De kans is groot dat zaterdagavond zijn rentree gaat maken bij PSV in de kraker tegen FC Twente. De aanvaller maakte afgelopen zomer de overstap van Club Brugge naar PSV en had niet veel tijd nodig om de Eindhovense harten te veroveren, maar kwam de afgelopen anderhalve maand niet in actie vanwege een blessure. Volgens Peter Bosz kan Lang in Enschede 'zelfs starten'. Dat is bij nog de vraag. Bosz verwacht later vandaag meer duidelijkheid over de middenvelder.

Lang viel een kleine twee maanden geleden in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam al in de eerste helft geblesseerd uit. De aanvaller moest daardoor niet alleen de interlands van het Nederlands elftal tegen Frankrijk en Griekenland aan zich voorbij laten gaan, maar ook de competitieduels van PSV met Fortuna Sittard, Ajax, Heracles Almelo én PEC Zwolle. Bovendien kon Bosz ook in het tweeluik met RC Lens in de Champions League geen beroep doen op de zomeraanwinst. Zonder Lang bleef PSV weliswaar z’n competitiewedstrijden (overtuigend) winnen en haalde het vier punten in het miljardenbal, maar Bosz zal desondanks opgelucht zijn dat de aanvaller weer van de partij is.

De Eindhovenaren hebben immers een loodzware periode voor de boeg. Ze hervatten de competitie zaterdagavond met de kraker tegen FC Twente, reizen een paar dagen later af naar Sevilla en weer een paar dagen later naar Rotterdam voor de topper tegen Feyenoord. Lang is dus fit genoeg om PSV door de komende loodzware week te loodsen. Bosz vertelde vrijdagmiddag op de persconferentie dat de dribbelaar ‘zelfs’ kan starten in Enschede. Lang kwam op 8 oktober voor het laatst in actie. Of Veerman de aftrap in de Grolsch Veste haalt, zal nog moeten blijken. “Hij moet namelijk honderd procent kunnen trainen en dat na afloop van de training ook aangeven”, citeert PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad de trainer uit Apeldoorn.

PSV traint vrijdagmiddag nog een keer in de aanloop naar de kraker tegen FC Twente. Daarna zal duidelijk worden of Bosz in Enschede een beroep kan doen op Veerman. Ook achter de namen van Mauro Júnior en Armando Obispo staat nog een vraagteken. “Hij wil alleen spelers meenemen die hij sowieso kan gebruiken”, schrijft Elfrink. Júnior en Obispo hebben lange tijd geblesseerd moeten toekijken. Beiden maakten van de week wel hun opwachting in de oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-1 winst).