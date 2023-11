Bosz krijgt vraag over opmerkelijke actie Lozano: 'Als ik heel eerlijk ben...'

PSV-trainer Peter Bosz was na afloop van het thuisduel met RC Lens in de Champions League erg mild voor . De Eindhovenaren leken woensdagavond via Johan Bakayoko en Lozano op weg naar de bevrijdende 2-0, maar de Mexicaan ging voor eigen succes in plaats van de bal aan zijn ploeggenoot te geven. Niet lang daarna raakte RC Lens de paal. Bosz was desondanks niet boos op zijn aanvaller.

PSV baarde in de laatste dagen van de afgelopen transferwindow opzien door Lozano terug te halen naar Eindhoven. De Mexicaan had PSV in de zomer van 2019 nog verruild voor Napoli, maar keerde op de slotdag van de transfermarkt terug in het Philips Stadion. Een opvallende move voor PSV, dat in een eerder stadium Noa Lang al had aangetrokken en ook al de beschikking had over Bakayoko. De Belg kon PSV in de laatste dagen van de transferwindow verlaten voor een avontuur in de Premier League, maar besloot in Eindhoven te blijven.

Lang en Bakayoko waren in de eerste weken van dit seizoen uitstekend op dreef, waardoor Bosz geen reden zag om één van hen uit het elftal te halen om ruimte te maken voor Lozano. De Mexicaan moest geduldig wachten op zijn kans en kreeg die na het uitvallen van Lang in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam in oktober. Lang staat sindsdien aan de kant. Lozano bewees zijn waarde voor PSV onlangs met een hattrick in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Woensdagavond had de Mexicaan zijn ploeg wederom een uitstekende dienst kunnen bewijzen, ware het niet dat hij voor eigen succes ging in plaats van Bakayoko in staat te stellen de ontmoeting met RC Lens op slot te gooien.

Theo Janssen, als analyticus voor RTL aanwezig in het Philips Stadion, was onverbiddelijk voor Lozano en zei dat hij de aanvaller meteen na die actie naar de kant had gehaald. Bosz dacht er anders over. Of de trainer uit Apeldoorn het achterste van zijn tong liet zien zullen we nooit weten, maar hij wilde er niet al te veel woorden aan vuilmaken. “Als ik heel eerlijk ben, ben ik alweer aan het kijken of het achterop alweer goed staat”, reageerde Bosz voor de camera van RTL op de vraag wat hij dacht toen Lozano de bal niet aan Bakayoko gaf. “Die kans geloof ik wel, ik ben dan alweer aan het kijken of we onze restverdediging organiseren. Op dat moment kan ik wel boos worden, maar dat brengt mij niks.”

Bij Ziggo Sport erkende Bosz dat zijn ploeg de mogelijkheden kreeg om de bevrijdende tweede treffer te maken. “Dat moet je dan doen. Zolang je dat niet doet, kill je de wedstrijd niet en blijft het gevaarlijk. Dat zag je aan die bal op de paal”, klinkt het namens de trainer. Op de vraag waaraan het lag dat PSV er niet in slaagde het duel niet wist te beslissen, reageerde Bosz dat zijn spelers misschien het overzicht niet meer hadden omdat ze wellicht vermoeid waren. “We hebben al wat beelden teruggezien en daarop zagen we dat er wel de mogelijkheid was om het beter uit te spelen met elkaar.”