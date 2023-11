Theo Jansen zou Lozano direct hebben gewisseld na bizarre actie in slotfase

Theo Janssen had als hij trainer van PSV was geweest direct gewisseld, nadat de Mexicaan de bal in de slotfase niet naar de vogelvrij staande Johan Bakayoko speelde. De analist vond dat de buitenspeler te geforceerd op zoek ging naar een goal.

"Je moet je teamgenoten ook iets gunnen", zegt de assistent-trainer van Vitesse in een korte analyse vlak na afloop van het gewonnen duel van PSV tegen RC Lens (1-0). "Ik zei: meteen wisselen die gozer!. Als je zo'n bal niet afgeeft...", verzucht de analist van RTL. "Hij was te geforceerd op zoek naar een goal", voegde Wesley Sneijder aan de teksten van zijn collega toe.

Dat Lozano in de slotfase tijdens een counter van PSV voor eigen succes besloot te gaan kan, maar in de huidige fase van de wedstrijd was het een logischere optie geweest om de bal breed te spelen naar Bakayoko, die de hoeken voor het uitkiezen had. Dat deed Lozano niet en hij was met zijn poging ook niet trefzeker, waardoor Lens in leven bleef. De bezoekers waren zelfs nog dicht bij de gelijkmaker, maar de paal wist PSV te redden.