Brian Brobbey verbaasd door vraag Arno Vermeulen: ‘Ja, dus? Is het mijn schuld?’

Ajax-spits heeft zondag verbaasd gereageerd op een vraag van NOS-verslaggever Arno Vermeulen. De journalist vroeg de spits van Ajax naar zijn rol bij de 2-2 van Almere City, waar de aanvalsleider van de Amsterdammers niet heel blij mee leek te zijn.

Vermeuelen stipte in het interview met Brobbey na afloop van het duel tegen Almere City aan dat de spits van Ajax de bal voorafgaand aan de 2-2 verloor, waarna de sterke spits van de Amsterdammers leek te denken dat Vermeulen de schuld in zijn schoenen schoof: "Is het mijn schuld? Ja, dus", zei Brobbey tegenover de NOS.

Meer over die situatie wilde Brobbey niet meer kwijt, maar hij was wel duidelijk over de manier waarop Ajax de gelijkmaker incasseerde: "Ik denk dat het niet zo'n slimme keuze is om daar een sliding te maken, maar ja. Daar gaat hij (Benjamin Tahirovic, red.) natuurlijk van leren. Wij zijn er ook voor hem en hij was ook belangrijk met zijn doelpunt", besluit de spits van Ajax.