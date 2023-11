Calvin Bassey krijgt ervan langs tegen Manchester United: 'Ajax is blij dat ze 'm kwijt zijn'

heeft zaterdagmiddag een basisplaats bij Fulham tegen Manchester United, maar blinkt niet uit. Na de eerste helft zet Viaplay-analist Sander Westerveld meerdere momenten op een rij waarop Bassey tekortschoot.

In minuut 33 verstuurde Bassey een slordige pass, die werd onderschept door Alejandro Garnacho. Een minuut later probeerde Fulham-keeper Bernd Leno, enigszins in paniek, Bassey aan te spelen. De ex-Ajacied kon niet bij de bal. “Hier kan hij zich wat meer aanbieden”, zegt Westerveld in de pauze over dat moment.

Het slechtste moment moest nog komen: een onzuivere inspeelpass aan de rechterzijlijn op ploeggenoot Timothy Castagne. De bal ging over de zijlijn. “Ja, dit soort balletjes…”, verzucht de oud-keeper. “Met alle respect, ik zie het idee niet. Het is niet in de loop en ook niet op de man.”

Westerveld spreekt van 'typische Bassey-acties’. “Wederom niet goed genoeg. Als je dit ziet, dan denk je: ik snap wel dat hij op de bank zit en dat Ajax blij is dat ze ‘m kwijt zijn. Er moet zeker nog wat aan veranderen.” Overigens had Bassey een basisplaats in de laatste vier officiële wedstrijden van Fulham, maar zat hij daarvoor veelal op de bank.