Dallinga is hot: 'Drie Premier League-clubs willen deze winter zakendoen met Toulouse'

mag zich verheugen in de belangstelling van liefst drie Premier League-clubs, zo melden Engelse media. Het gaat om Brentford, Bournemouth en Crystal Palace, die alledrie deze winter al zaken zouden willen doen met Toulouse om de 23-jarige aanvaller, die zich deze week voor het eerst mocht melden bij het Nederlands elftal, naar Engeland te halen.

Dallinga scoorde dit seizoen in de Europa League zowel op Anfield als in Toulouse tegen Liverpool, en heeft zich mede door die prestatie naar verluidt in de kijker van de nummers elf (Brentford), dertien (Crystal Palace) en zeventien (Bournemouth) van de hoogste Engelse competitie gespeeld. Alledrie de clubs hopen dit seizoen miminaal op het hoogste niveau te kunnen blijven, en om de ambities kracht bij te zetten hopen Dallinga nog in de komende winter over te nemen van de Franse bekerhouder.

Het Brentford van doelman Mark Flekken houdt er naar verluidt serieus rekening mee dat Ivan Toney in de winterstop vertrekt, en zou in de oud-speler van FC Groningen en Excelsior een mogelijke opvolger van de Engels international zien. Toney is overigens momenteel ook niet beschikbaar: hij zit een schorsing van acht maanden uit wegens het overtreden van de gokregels. In januari loopt die af, maar Chelsea en Tottenham Hotspur zouden klaarstaan om hem over te nemen.

Bij Crystal Palace zou Dallinga in de behoefte aan doelpunten kunnen voorzien na het vertrek van Wilfried Zaha. De Ivoriaan was jarenlang een gevreesde kracht vanaf de vleugel in het team van trainer Roy Hodgson, maar trok afgelopen zomer naar het Turkse Galatasaray. Bij Bournemouth zou Dallinga dan weer de concurrentiestrijd moeten aangaan met Dominic Solanke, die in het verleden door Chelsea nog een jaar aan Vitesse verhuurd werd en momenteel met zeven doelpunten clubtopscorer is.