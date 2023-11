Derksen keihard: 'Dit is weer modern geleuter, ze voegt helemaal niks toe'

Johan Derksen is totaal niet onder de indruk van de veranderingen die de NOS gaat doorvoeren in het programma Studio Sport Eredivisie op zondagavond. De omroep maakte vrijdagmiddag bekend dat het geliefde programma onder voetballiefhebbers in een nieuw jasje wordt gestoken. Het komt erop neer dat er niet alleen nog maar samenvattingen van én interviews na afloop van de wedstrijden in de Eredivisie worden getoond, maar dat Leonne Stentler als analist dieper zal ingaan op belangrijke momenten. Derksen is echter geen fan van Stentler.

De nieuwe versie van Studio Sport Eredivisie kwam vrijdagavond uiteraard ter sprake in Vandaag Inside. Derksen liet er geen misverstand over bestaan. “Nou kijk, die mevrouw Stentler… Dat is weer modern geleuter, want het zal wel weer een vrouw moeten zijn. Mevrouw Stentler voegt helemaal niks toe.” Stentler is een oud-voetballer die in haar loopbaan actief was voor onder meer ADO Den Haag en het Nederlands elftal. Ze is al sinds 2019 actief als analist bij de NOS en maakt ook geregeld haar opwachting in Studio Voetbal en bij WK’s en EK’s. Derksen heeft ze echter nog niet kunnen overtuigen. “Dat is middle of the road-geneuzel over voetbal”, spreekt hij duidelijke taal.

Artikel gaat verder onder video

Derksen had liever gezien dat de NOS voor een ander had gekozen. “Als je nou Van der Vaart hebt, die met kop en schouders de beste man bij de NOS is, dan zet je die er toch neer op de zondagavond? Niet die Stentler, die open deuren inschopt.” Wilfred Genee vraagt zich vervolgens af of de veranderingen door de NOS voor het programma op de zondagavond ‘noodzakelijk’ zijn. Hélène Hendriks vindt in ieder geval van niet. “Ik vind het dus niet noodzakelijk. Ik wil het eerst wel even zien hoe het gaat op zondagavond, maar ik vind het niet noodzakelijk. Zondag wil je zitten en gewoon samenvattingen kijken. Wij zijn gewoontedieren. Je wil gewoon samenvattingen zien en door. Maar misschien is het hartstikke leuk, dat weet ik niet”, zegt de presentatrice.

Waar Hendriks dus nog een slag om de arm houdt, is Derksen onverbiddelijk. Niet per se voor het programma, maar wel voor Stentler. “Ik word heel moe van Stentler. Dat is een heel aardig meisje en als ze over damesvoetbal wil lullen, dan mag ze van mij de hele avond vollullen. Maar als het over het échte voetbal gaat, dan ben ik totaal niet geïnteresseerd in dat meisje”, aldus Derksen. De NOS laat er in ieder geval geen gras over groeien. Studio Sport Eredivisie is zondagavond voor het eerst in het ‘nieuwe jasje’ te zien. Het programma begint ‘gewoon’ om 19.00 uur.

