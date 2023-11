NOS komt met groot nieuws: prominente rol voor Leonne Stentler in Studio Sport Eredivisie

Studio Sport Eredivisie, welke liefhebber van de hoogste competitie in Nederland zit of zat niet aan de televisie gekluisterd voor de samenvattingen? Er is nieuws voor de mensen die nog altijd elke zondagavond om 19.00 uur keurig de televisie aanzetten voor de verrichtingen in de Eredivisie, want de NOS gaat het programma ‘in een nieuw jasje steken’. Met Gert van ’t Hof als presentator en Leonne Stentler als analist.

“NOS Studio Sport Eredivisie draait ook in de nieuwe opzet om de samenvattingen van de voetbalwedstrijden op zondagmiddag. Extra is dat de kijker meer inzicht krijgt in bepaalde spelsituaties of andere gebeurtenissen bij een wedstrijd”, schrijft de NOS in een persbericht. “Leonne Stentler licht een speler uit, kiest het doelpunt van het weekeinde, analyseert een spelsituatie of reageert op een interview, een VAR-moment of andere opvallende zaken. Korte intermezzo’s om de uitzending voor de kijker nog interessanter te maken.”

Artikel gaat verder onder video

De veranderingen in NOS Studio Sport Eredivisie gaan niet ten koste van Studio Voetbal, dat later op de zondagavond wordt uitgezonden. Voor uitgebreide analyses blijven liefhebbers bij Studio Voetbal, dat sinds een paar weken wordt gepresenteerd mét publiek, aan het juiste adres. Stentler, die zelf al regelmatig te gast was in Studio Voetbal, zal eerder op de avond de analyses dus op zich nemen. Stentor is een oud-voetballer van onder meer ADO Den Haag, Ajax en het Nederlands elftal. Sinds 2019 is zij analist bij de NOS. Kijkers zullen haar kennen van onder meer haar optredens bij de WK’s en EK’s voetbal. Stentler is tevens een van de vaste gezichten bij NOS Eredivisie op Vrijdag.