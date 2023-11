Driessen doet in aanloop naar Feyenoord - PSV voorspelling over Slot: 'Hij zal nog wel even terugkomen op die misser'

Valentijn Driessen verwacht dat Feyenoord-trainer Arne Slot zich in de aanloop naar de kraker tegen PSV van komende zondag nog wel even uit zal laten over de beslissing van Allard Lindhout om PSV-aanvaller in de uitwedstrijd tegen FC Twente géén tweede gele kaart te geven. Daardoor is de aanvaller ‘gewoon’ van de partij in de topper De Kuip. Volgens Driessen kan Slot hier ‘moeilijk’ mee omgaan.

Feyenoord krijgt zondag op eigen veld de uitgelezen en voorlopig laatste kans om dichter in de buurt van PSV te komen en de titelstrijd er weer wat spannender op te maken. De Rotterdammers kroonden zich een paar maanden geleden voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland, maar kijken inmiddels al tegen een achterstand van zeven punten aan op de concurrent uit Eindhoven. Waar PSV alle competitieduels vooralsnog wist te winnen, liet Feyenoord al drie keer punten liggen. Maar voordat de ploeg van Slot zich kan richten op de ontmoeting met de koploper, moet het dinsdagavond eerst vol aan de bak tegen Atlético Madrid in de Champions League.

Driessen kijkt maandag in zijn column in De Telegraaf echter alvast vooruit naar de Eredivisie-topper in De Kuip. De chef voetbal van de krant stelt dat scheidsrechter Lindhout afgelopen zaterdag een ‘cruciale fout’ in de titelstrijd heeft gemaakt door Bakayoko in blessuretijd van de ontmoeting tussen FC Twente en PSV niet met een tweede gele en dus rode kaart van het veld te sturen. “Trainer Slot van Feyenoord zal in aanloop naar Feyenoord-PSV trouwens nog wel even terugkomen op de misser van Lindhout”, verwacht Driessen. “Om te vertellen dat zijn ploeg bij voorbaat is benadeeld. Van nature kan Slot maar moeilijk omgaan met zulke gevallen. Ze tarten naar zijn zeggen z’n rechtvaardigheidsgevoel omdat ze beslissend kunnen zijn in wedstrijden en competities. Tegelijkertijd getuigt het ook van Calimero-gedrag van Slot.”

Zet PSV tegen Feyenoord een ‘reuzenstap’ richting de titel?

PSV haalde in ieder geval opgelucht adem na de beslissing van Lindhout. Bakayoko is een vaste kracht in het elftal van coach Peter Bosz en had zaterdagavond met een doelpunt en een assist nog een behoorlijk aandeel in de opvallend eenvoudige overwinning op FC Twente (0-3). Waar Feyenoord misschien wel rekening had gehouden met een Eindhovense misstap, moet het zondag alle zeilen bijzetten om de achterstand niet nóg verder op te laten lopen. “Met een voorsprong van zeven punten kan PSV een reuzenstap zetten in De Kuip naar het aflossen van kampioen Feyenoord. Gezien het bedroevende niveau van driekwart van de Eredivisieclubs geeft PSV het gat van tien punten bij een overwinning nooit meer weg. Zelfs niet met nog twintig wedstrijden te spelen”, stelt Driessen.

“Met een 100% score na dertien duels zal de ploeg van Bosz met alle vertrouwen afreizen”, schrijft Driessen. De Eindhovenaren spelen woensdagavond weliswaar eerst nog een belangrijke wedstrijd tegen Sevilla in de Champions League, maar wisten dit seizoen al een keer te winnen in De Kuip. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal in augustus was een doelpunt van nieuwkomer Noa Lang voldoende voor de eerste prijs. “Hoewel Slot toen veel korter in de voorbereiding zat op het huidige seizoen dan PSV vanwege de te spelen voorrondes van de Champions League. Toch kwamen toen voor het eerst de contouren van het nieuwe offensieve PSV van Bosz aan de oppervlakte. Met verzorgd opbouwspel van achteruit werd de aanval gezocht waarbij de verdedigers zich rond de middenlijn ophielden”, aldus Driessen.