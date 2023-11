Driessen maakt topclub met de grond gelijk: 'Het riekt te veel naar vrijblijvendheid en zelfs een excuuscultuur'

AZ hoopte met het optreden bij Aston Villa donderdagavond genoeg vertrouwen te hebben getankt voor een goed resultaat bij Feyenoord, maar de ploeg van trainer Pascal Jansen kwam er in De Kuip geen moment serieus aan te pas en verloor met 1-0. Daardoor lijken de Alkmaarders ook dit seizoen voortijdig een streep te moeten zetten door een eventuele landstitel. Valentijn Driessen is in zijn column opvallend kritisch op de gang van zaken in Noord-Holland.

In Nederland werd de afgelopen week reikhalzend uitgekeken naar de ontmoeting tussen Feyenoord en AZ. De clubs hadden tot zondag 26 punten verzameld en allebei wat recht te zetten na de midweekse nederlagen in de Champions League en Europa League. Voor AZ was het bovendien hét moment om te laten zien dat het dit seizoen daadwerkelijk een gooi naar de titel kan doen. Maar de ploeg van Jansen had in Rotterdam opvallend weinig in te brengen. Voor Driessen reden om de Alkmaarders nu al af te schrijven voor de landstitel.

“De twee subtoppers (naast AZ ook FC Twente, red.) spoelden de kampioenskansen voor dit seizoen zaterdag en zondag door het putje. Hoewel er nog 22 competitieduels resteren. De nederlaag van AZ bij Feyenoord en het puntenverlies van FC Twente thuis tegen NEC zorgt ervoor dat de twee clubs te ver achterop raken om een rol van betekenis te spelen”, schrijft Driessen zondagavond in zijn column in De Telegraaf. Eerder dit kalenderjaar troffen Feyenoord en AZ elkaar in De Kuip nog in de strijd om de koppositie. De ontmoeting stevende af op een 0-0 gelijkspel, maar in de laatste minuten trok de thuisploeg alsnog aan het langste eind. “Als het kan, en helemaal als het moet, geeft AZ structureel al jaren niet thuis”, is de harde constatering van Driessen.

“Dan wordt bij de provincieclub altijd gewezen op de samenstelling van de selectie met veel spelers die op topniveau hun rugzak aan het vullen zijn met ervaring in plaats van een volle rugzak te dragen”, stelt Driessen. “Of er wordt gerefereerd aan verkopen op de aankoop van talenten. Als dat de rol is die AZ in het Nederlandse voetbal wenst, dan zal het complimenten krijgen voor de stabiele bedrijfsvoering en incidentele hoogtepuntjes, maar niet voor de prijzen.” Wil AZ écht ambities hebben, dan moet volgens Driessen in ‘alle geledingen’ de lat omhoog. “Algemeen directeur Robert Eenhoorn zegt te smachten naar meer druk bij AZ. Hij moet in dat geval niet schuwen om harde personele maatregelen te nemen als AZ voor de zoveelste keer afhaakt.”

Driessen doet er nog een schepje bovenop. “Het riekt in Alkmaar te veel naar vrijblijvendheid en zelfs een excuuscultuur. Bij FC Twente staat er meer druk op, hoewel die club van ver komt. Vooralsnog worden in Enschede onderweg veel te veel punten verspeeld tegen clubs waartegen PSV foutloos blijft: de kleintjes zoals NEC, FC Utrecht, Heracles en RKC”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf. Volgens Driessen is het nu al duidelijk dat PSV en Feyenoord met de rechtstreekse startbewijzen voor het hoofdtoernooi van de Champions League aan de haal gaan. AZ en FC Twente gaan uitvechten wie er derde wordt.