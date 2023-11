Dusan Tadic deelt in interview over Ajax 'subtiele sneer' uit aan één man

De malaise bij Ajax gaat aan het hart. De voormalig aanvoerder van de Amsterdammers, die afgelopen zomer vertrok naar Fenerbahçe, denkt echter dat de crisis een les herbergt voor de club.

In gesprek met De Telegraaf laat hij weten de huidige vijftiende plek met lede ogen aan te zien. “Het zou voor alle Ajacieden ook een waarschuwing moeten zijn dat je alleen als collectief successen kunt boeken. Iedereen die van Ajax houdt en de club in zijn hart draagt, voelt teleurstelling en pijn. Maar soms gebeuren dingen in het leven met een reden: om sommige dingen te leren waarderen en respecteren”, zegt Tadic.

Journalist Mike Verweij herkent daarin een ‘subtiele sneer’ aan Sven Mislintat, die de routinier niet nodig dacht te hebben. Inmiddels is Tadic succesvol in Istanbul. “In Turkije is iedereen in shock door de prestaties van Ajax, zoals de hele wereld verbijsterd is. Maar ik weet zeker dat Ajax zich met mensen die weten wat Ajax is, zoals Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind en John van ’t Schip, zal herstellen. Ze weten wat nodig is om successen te boeken en zullen de boel repareren”, voorspelt Tadic.

Ook Matthijs de Ligt, die net als Tadic deel uitmaakte van de succesvolle elftal lichting van 2018/19, zegt ‘pijn’ te voelen als hij de ranglijst ziet. “Natuurlijk zit Ajax in een ontzettend moeilijke fase, waarin ook alles tegenzit. Maar het moment dat het weer even meezit, komt hopelijk snel. Ik heb de hoop dat er met een paar gerichte aankopen en ouderwetse doorstroming vanuit de jeugd weer goede resultaten zullen komen.”