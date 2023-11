Einde Ten Hag bij Manchester United lijkt nabij: FC Kopenhagen voltooit bizarre comeback

Manchester United heeft woensdagavond een zeer pijnlijke nederlaag geleden in de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag leek op bezoek bij FC Kopenhagen in eerste instantie op weg naar een prettige en belangrijke overwinning, maar na een rode kaart voor Marcus Rashford ging het helemaal mis. FC Kopenhagen knokte zich terug van een 0-2 én 2-3 achterstand en trok dankzij een treffer vlak voor tijd zelfs nog aan het langste eind: 4-3. Manchester United is door de nederlaag in Denemarken de nieuwe hekkensluiter in groep A.

Op meerdere fronten was het tweede duel tegen FC Kopenhagen een belangrijke wedstrijd voor Erik ten Hag. Niet alleen had Manchester United een goed resultaat nodig om zicht te houden op de volgende ronde van de Champions League, maar dat resultaat was eveneens nodig om het hoofd van de 53-jarige oefenmeester van het hakblok te houden. De oud-Ajax-trainer ligt al een tijdje onder vuur, maar werd in de heenwedstrijd tegen de Denen gered door ‘unlikely heroes’ André Onana en Harry Maguire.

Artikel gaat verder onder video

Zij waren de spelers die in de beginfase het meeste balbezit hadden, want Manchester United hield de bal in de beginfase langdurig op eigen helft vast. De eerste keer dat de Engelsen naar voren trokken, was het gelijk raak. Aaron Wan-Bissaka gunde Scott McTominay met een handige steekbal alle tijd om een goede voorzet te geven, waarna Højlund tegen zijn jeugdliefde de 0-1 binnenschoot. De thuisploeg probeerde vervolgens snel iets terug te doen, maar na een speldenprikje van Rasmus Falk Jensen lag het spel meer stil dan dat er gevoetbald werd.

Dit was niet het resultaat van het spel van een van beide ploegen, maar voornamelijk van factoren buiten het veld. Na een minuut of tien kwam er een verwarde man het veld opgerend, waarna enkele minuten later een medisch noodgeval uitbrak tijdens de gedwongen wissel van Jonny Evans. Vervolgens was er een licht overwicht van Kopenhagen, maar in de buurt van het strafschopgebied kwam de ploeg van Jacob Neestrup niet. Na een korte onderbreking wegens ruzie tussen Onana en het Deense publiek was het echter Manchester United dat de marge vergrootte. Na een snelle uitbraak haalde Alejandro Garnacho uit, waarna Højlund er als de kippen bij was om de matige redding van Kamil Grabara af te straffen.

Vervolgens ging bij de ploeg van Erik ten Hag echter alles mis wat er mis kon gaan. Een overtreding van Marcus Rashford op Elias Jelert werd in eerste instantie over het hoofd gezien door de Litouwse scheidsrechter, maar na interventie van de VAR toonde hij de rode kaart aan de 26-jarige vleugelspeler. In de dertien (!) minuten van de extra tijd trok Kopenhagen de stand vervolgens gelijk. Mohamed Elyounoussi was de maker van de aansluitingstreffer door een teruggelegde bal van Diogo Gonçalves eenvoudig binnen te schieten. Na een onhandige handsbal van Maguire was het vervolgens de Portugees die met een strafschop de gelijkmaker binnenschoot.

De Kopenhaagse storm zette na rust niet door. De ploeg van Jacob Neestrup produceerde wel enkele plaagstootjes, maar bracht de Engelse verdediging nauwelijks uit balans. De bezoekers hadden ondertussen ook een redelijk gedeelte van het balbezit, maar hielden de bal voornamelijk achterin vast. In een spaarzame aanval werd Højlund naar de grond gehaald, waarna de daaropvolgende vrije trap van dichtbij tegen de arm van Lukas Lerager werd gekopt. Na ingrijpen van de VAR werd ook hier een strafschop voor gegeven, die door Fernandes feilloos werd benut.

De thuisploeg deed vervolgens verwoede pogingen om opnieuw langszij te komen, maar met chaotisch aanvalsspel leek het er niet in te zitten voor de Denen. Uiteindelijk loonde hard werken toch: eerdere schlemiel Lerager kwam goed voor zijn man en tikte van dichtbij de gelijkmaker binnen. Het feest werd voor de Kopenhagen-supporters nog groter, want kort voor tijd schoot Roony Bardghji na een afgeslagen voorzet van oud-Ajacied Nicolai Boilesen de 4-3 binnen. De ‘naamgenoot’ van United-legende Wayne Rooney deed de Red Devils daarmee de das om, waardoor de situatie van Erik ten Hag steeds penibeler wordt en de kansen voor Champions League-overwintering van de Engelse ploeg slinken.