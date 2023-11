El Ghazi reageert met korte en veelzeggende quote op ontslag bij FSV Mainz 05

heeft van zich laten horen na zijn ontslag bij FSV Mainz 05. De aanvaller neemt niets terug van zijn eerdere uitspraken over de Palestijnse zaak.

Met een korte quote opent hij zijn statement op X. “'Sta op voor het juiste, ook al sta je alleen’”, zo citeert El Ghazi, om er zelf aan toe te voegen: “Het kwijtraken van mijn baan is niets vergeleken de hel die wordt uitgestort over de onschuldige en kwetsbare mensen in Gaza #stopthekilling."

Artikel gaat verder onder video

El Ghazi zette met zijn publicaties op sociale media kwaad bloed bij Mainz. Hij nam woensdag afstand van een verklaring die Mainz deed, met betrekking tot uitspraken die El Ghazi had gedaan over de Palestijnse zaak. Daarna was de breuk niet meer te lijmen. El Ghazi had een contract tot medio 2025, maar is nu dus op staande voet ontslagen.

Het is overigens nog maar de vraag of El Ghazi dit seizoen nog in actie komt. De regels van de FIFA schrijven voor dat spelers per seizoen voor maximaal twee clubs mogen uitkomen. Aangezien El Ghazi zeven minuten in actie kwam voor Ajax en daarna voor Mainz speelde, mag hij tot het eind van het seizoen geen officiële wedstrijden meer spelen.