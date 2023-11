Elf Ajax-fans gearresteerd in Marseille, zware straf dreigt

Hoewel Ajax-supporters donderdagavond niet welkom zijn in het Stade Vélodrome van Europa League-tegenstander Olympique Marseille, is een aantal toch afgereisd naar de Zuid-Franse havenstad en daar gearresteerd. Ook de dreiging van een torenhoge boete of zelfs gevangenisstraf weerhield de fans er niet van om de reis naar Frankrijk te maken, elf van hen zijn volgens Franse media woensdag aangehouden.

Twee weken geleden bracht Ajax naar buiten dat de lokale autoriteiten in Frankrijk hadden besloten dat er geen Ajax-supporters welkom zijn in Marseille. Als reden wordt 'een grote kans op het verstoren van de Openbare Orde' aangedragen. Daarnaast verwijst men in Frankrijk ook naar het terreurdreigingsniveau, dat sinds een mesaanval op een school in Arras, op 13 oktober, op het hoogste niveau ligt. Daardoor is er minder politie beschikbaar om ongeregeldheden bij voetbalwedstrijden te voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

De fans van de Amsterdammers zijn niet alleen niet welkom in het stadion van de tegenstander, ook hun aanwezigheid in de stad Marseille is per decreet verboden. Toch heeft een aantal Ajax-fans de maatregelen in de wind geslagen. Tegenover RMC Sport bevestigt de politie van Bouces-du-Rhône dat elf Nederlanders woensdag zijn gearresteerd.

Straf

Wat de elf gearresteerden boven het hoofd hangt is nog niet bekend, maar de Franse justitie heeft in ieder geval de mogelijkheid om forse straffen uit te delen. Op basis van een tweet van Herjan Pullen, coördinator supportersbeleid-wedstrijdzaken van de SV Ajax, schrijft Ajax Showtime dat hen een maximale straf van zes maanden cel en/of een boete van 30 duizend euro boven het hoofd hangt. Ook zou de politie hen 48 tot 72 uur in detentie mogen houden voor zij aan de rechtbank worden voorgeleid.