Ajax-supporters niet welkom bij cruciaal Europa League-duel in Marseille

Ajax moet het in het uitduel met Olympique Marseille op 30 november zonder meereizende supporters zien te redden. De Amsterdammers hebben van de lokale autoriteiten in de Franse havenstad te horen gekregen dat de fans niet welkom zijn in het Stade Vélodrome.

Als reden daarvoor zegt de lokale Prefecture dat er rond het Europa League-duel een 'grote kans op verstoringen van de Openbare Orde' bestaat, schrijft Ajax op de clubsite. Daarnaast wordt ook verwezen naar het feit dat het terreurdreigingsniveau in Frankrijk op het hoogste niveau ligt. Dat is het geval sinds 13 oktober, toen een docent bij een mesaanval op een middelbare school in Arras om het leven kwam. De politiecapiciteit is als gevolg daarvan beperkt.

De supporters van l'OM staan niet bepaald bekend als lieverdjes. In het verleden ging het in Nederland al eens mis toen de topclub op bezoek ging bij FC Groningen, dat in het seizoen 2015-16 de tegenstander was in diezelfde Europa League. Rond dat duel kwam het tot hevige ongeregeldheden in de Groningse binnenstad. Ook de dubbele confrontatie met Feyenoord in het seizoen 2021-22 leverde heftige beelden op. Recentelijker ging het opnieuw helemaal mis in het Franse competitieduel met Olympique Lyon.

Marseille fans rellen in binnenstad Groningen pic.twitter.com/VoPUWSzowd — Hammie (@topvandrenthe) September 17, 2015

Ajax heeft in Marseille een overwinning nodig om nog zicht te houden op overwintering in Europa. De Amsterdammers staan na vier speelronden onderaan met slechts twee punten, vijf minder dan nummer twee Brighton & Hove Albion. De achterstand op nummer drie AEK Athene bedraagt twee punten; als Ajax er in de laatste twee duels in slaagt de Grieken achter zich te houden mag de ploeg van John van 't Schip zich opmaken voor een vervolg in de Conference League. Lukt het ook om de achterstand op de Engelse club van Jan Paul van Hecke, Joël Veltman en Bart Verbruggen achter zich te houden, dan overwintert Ajax in de Europa League.