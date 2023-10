Lyon woest op Franse bond na afgelasting: 'Wij wilden spelen'

Het laatste woord is zeker nog niet gesproken over de dramatische gebeurtenissen die leidden tot de afgelasting van het duel tussen Olympique Marseille en Olympique Lyonnais van zondagavond. De Franse voetbalbond besloot een streep door de confrontatie tussen de rivaliserende clubs te zetten nadat Lyon-trainer Fabio Grosso gewond raakte bij een aanval van de Marseille-supporters op de teambus.

De Italiaanse oefenmeester liep volgens Franse media een gezichtswond van zo'n 3 centimeter diep op, naar verluidt omdat hij werd geraakt door rondslingerende glasscherven. De Franse sportkrant L'Équipe, die een huiveringwekkende foto van Grosso op de voorpagina afdrukt, meldt dat hij daarbij ook een hersenschudding zou hebben opgelopen.

Artikel gaat verder onder video

Scheidsrechter François Letexier deelde kort voor de geplande aftrap op een persconferentie mee dat de Franse bond (LFP) na een overleg met beide clubs had besloten de wedstrijd uit te stellen tot nader orde: "Lyon wilde niet dat de wedstrijd plaats zou vinden. Die beslissing en het protocol van de competitie overwegende is besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan", liet de arbiter weten.

John Textor, de Amerikaanse eigenaar van Lyon, weerspreekt die lezing echter: "Nee, wij hebben er niet om gevraagd. Kort na de gebeurtenissen hebben we het team bij elkaar geroepen, zij hebben besloten te willen spelen", zegt hij voor de camera's van Prime Video Sport. "Ik ben heel trots op onze aanvoerder dat hij dat wilde. Deze beslissing is buiten ons om genomen. Wij wilden voetballen en zijn boos."

Pablo Longoria, de voorzitter van l'OM, baalt vooral van het gedrag van zijn eigen supporters. "Dit is onacceptabel", stelt hij tegenover diezelfde zender. "Dit mag niet gebeuren in het voetbal. Dit zijn gewoon roekeloze idioten. Ze verpesten een feestje in een stadion met 65 duizend bezoekers met hun roekeloosheid. Ik ben woest, vooral omdat voor dit gedrag geen plaats is in het voetbal of in de maatschappij", aldus Longoria.