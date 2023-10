Olympique Marseille mede dankzij fout Nordin Amrabat koploper in poule Ajax

Olympique Marseille heeft zich in ieder geval voor even weten te verzekeren in de koppositie in de Europa League-poule van Ajax. In het eigen Stade Vélodrome won de ploeg van Gennaro Gattuso met 3-1 van AEK Athene, waar een basisplaats had en een negatieve hoofdrol voor zich opeiste bij de derde Franse treffer.

AEK reisde juist als koploper met vier punten uit de eerste twee wedstrijden af naar de Zuid-Franse havenstad en trad in Marseille andermaal aan met Amrabat op de rechtervleugel. Marseille, dat na het 3-3 gelijkspel in Amsterdam tegen Ajax in de tweede speelronde met 2-2 gelijkspeelde tegen Brighton, sloeg echter als eerste toe: na 25 minuten spelen schoot Vítinha de thuisploeg op een 1-0 voorsprong, wat tevens de ruststand zou blijken te zijn.

In het tweede bedrijf rechtten de bezoekers echter de rug en kwam AEK via Orbélin Pineda op gelijke hoogte. Een ingreep van AEK-doelman Cican Stankovic kwam de Grieken niet lang daarna op een strafschop tegen te staan, waarbij de keeper ook nog met rood van het veld werd gestuurd. Middenvelder Amine Harit benutte de toegekende penalty.

Nog geen tien minuten later vergreep Amrabat zich in zijn eigen strafschopgebied aan Renan Lodi en wees de Poolse scheidsrechter Daniel Stefanski opnieuw naar de stip, waarbij de oud-PSV'er bovendien een gele kaart kreeg gepresenteerd. Ditmaal nam Jordan Veretout plaats achter de bal, en ook hij maakte geen fout: 3-1. Kort voor het verstrijken van de officiële speeltijd dacht Ismaïla Sarr zelfs nog voor een vierde Franse goal te gaan zorgen, maar zijn treffer werd na ingrijpen van de VAR geannuleerd.