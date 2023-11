Emile Schelvis walgt van shirt Italië: 'Hoe haal je het in je hoofd?'

Emile Schelvis is, op zijn zachtst gezegd, geen fan van het uittenue van Italië. De ploeg van Luciano Spalletti vecht maandagavond tegen Oekraïne voor plaatsing voor het EK 2024. Schelvis becommentarieerd het duel namens Ziggo, en geeft voorafgaand aan de aftrap een uitgebreide klaagzang over het shirt van de bezoekers.

“Het is jammer dat Italië in zo’n hansopje speelt”, merkt Schelvis op als Federico Chiesa in beeld verschijnt. “Sorry, ik kan er niks anders van maken. Hoe haal je het in je hoofd als Adidas om de Italiaanse ploeg met zo’n shirt op te zadelen? Dan heb je er echt he-le-maal niets van begrepen!”, klaagt de voetbalcommentator.

Artikel gaat verder onder video

“Het prachtige azuurblauw, daar gaat het heel weinig boven? On-ge-lo-fe-lijk. Maar goed, dat even terzijde”, gaat Schelvis verder. Hiermee was de koek nog niet op. “Ik zou als Italiaanse ploeg ook gewoon zeggen: hier spelen wij niet in… Maar de mannen van Adidas hebben het dus blijkbaar voor het zeggen."

Het thuisshirt van Italië bevat wel gewoon de azuurblauwe kleur waar Schelvis het over heeft. Het uitshirt is wit met blauwe en enkele gouden strepen. De wedstrijd tussen Oekraïne en Italië is er een met grote belangen. Mocht de regerend EK-winnaar verliezen van de Oekraïners, plaatsen ze zich niet rechtstreeks voor het toernooi.

Het uitshirt van Italië: