Italië tussen hoop en vrees: gaat regerend Europees kampioen titel verdedigen in Duitsland?

Regerend Europees kampioen Italië moet nog alle zeilen bijzetten om de in 2021 binnengehaalde titel aankomende zomer in Duitsland te kunnen verdedigen. Afgelopen jaar ontbraken de Azzuri nog op het Wereldkampioenschap in Qatar, een half jaar later dreigt de ploeg van bondscoach Luciano Spalletti ook in de kwalificatie voor het EK vroegtijdig te gaan stranden.

Voorafgaand aan de laatste speelronden bekleedt Italië de derde plaats in groep C, achter het al geplaatste Engeland en nummer twee Oekraïne. De Italianen hebben drie punten minder dan de nummer twee, maar speelden ook een wedstrijd minder. Aanstaande vrijdag neemt de ploeg het in Rome op tegen de nummer vier van de groep, Noord-Macedonië, om de kwalificatiereeks vervolgens op maandag af te sluiten met een allesbeslissende uitwedstrijd tegen Oekraïne. Vanwege de Russische inval in dat land wordt dat duel overigens in het de BayArena, het stadion van Bayer Leverkusen, afgewerkt.

De stand in groep C:

1. Engeland 6 - 16

2. Oekraïne 7 - 13

3. Italië 6 - 10

4. Noord-Macedonië 6 - 7

5. Malta 0 - 7

Tegen Noord-Macedonië en Oekraïne kan Spalletti weer beschikken over Arsenal-middenvelder Jorginho. De geboren Braziliaan maakte sinds de verloren halve finale van de Nations League tegen Spanje, afgelopen zomer in Enschede, geen minuten meer in het shirt van de nationale ploeg maar is nu weer opgeroepen. Dat geldt ook voor Juventus-aanvaller Federico Chiesa, die hersteld is van een spierblessure die hem de voorbije twee interlandperiodes kostte maar nu weer is opgeroepen.

Kansen

Databureau Gracenote berekende de kansen op kwalificatie voor het eindtoernooi in Duitsland en bevestigt dat Nederland zo goed als zeker is van deelname. De ploeg van Ronald Koeman heeft aan één overwinning in de afsluitende duels met Ierland (zaterdag) en Gibraltar (dinsdag) genoeg om de tickets te kunnen boeken. De kans dat dat lukt wordt becijferd op 99,5 procent. De Italianen gaan een stuk spannendere eindsprint tegemoet; Gracenote geeft de regerend kampioen slechts 57 procent kans op plaatsing, tegen 43 procent voor de Oekraïners.

📈 - Which 20 teams will DIRECTLY qualify for EURO 2024?



8⃣ teams are already certain



7⃣ have at least 90% chance



The other 5⃣ places:

57% 🇮🇹 v 43% 🇺🇦



63% 🇭🇷 v 35.5% 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (v 1.5% 🇦🇲)



88% 🇨🇿 v 6% 🇵🇱 v 6% 🇲🇩



89% 🇸🇮 v 12% 🇰🇿



77% 🇷🇴 v 28% 🇮🇱#EURO2024 pic.twitter.com/rOrY8hz7b9 — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 15, 2023