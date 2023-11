Italië ontsnapt in blessuretijd aan strafschop en plaatst zich voor EK 2024

Italië heeft zich verzekerd van deelname aan het EK in 2024. De regerend Europees kampioen moest in een onderling duel met Oekraïne uitvechten wie het laatste ticket in Groep C greep. De ploeg van Luciano Spalletti bleef ternauwernood overeind en sleepte de 0-0 over de streep.

De belangen waren ontzettend groot voorafgaand aan het duel. Regerend EK-winnaar Italië, dat ook het WK in Qatar misliep, mocht absoluut niet verliezen van Oekraïne. Bij een gelijkspel of een overwinning verzekerde het zich van rechtstreekse plaatsing voor het Europees kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

In een attractieve eerste helft kregen zowel de Oekraïners, als de Italianen hun kansen. Door de oorlogstoestanden werd de wedstrijd afgewerkt in Leverkusen, waar ‘thuisploeg’ Oekraïne in de beginfase de betere ploeg was. Na een aarzelend begin kwam Italië echter beter in de wedstrijd en kon de ploeg van Luciano Spalletti enkele keren het doel van keeper Anatoliy Trubin onder vuur nemen. Toch zorgde de derde minuut al voor het meest spraakmakende moment van de eerste helft.

Het bleef ontzettend spannend in de tweede helft. Oekraïne loerde op een foutje van Italië en leek die te hebben gevonden toen Donnarumma zich verkeek op een voorzet vanaf rechts. De doelman schatte een bal verkeerd in, maar kon zijn fout ternauwernood herstellen door zich voor een schot van Mykhailo Mudryk gooien. Het bleef boeiend tot de slotfase.

In de derde minuut van de blessuretijd ging diezelfde Mudryk naar de grond na een vermeende overtreding van Francesco Acerbi. Heel even leek het erop dat de bal op de stip ging, maar de VAR besloot geen penalty te geven. Hierdoor kroop Italië door het oog van de naald en plaatst het zich voor het EK in Duitsland.

Kane niet te stoppen

Harry Kane heeft maandagavond voor de zoveelste keer zijn waarde bewezen. De spits van Engeland kwam in de 58e minuut in het veld, terwijl zijn ploeg tegen een 1-0 achterstand tegen Noord-Macedonië keek. Amper één minuut later zorgde de doelpuntenmachine van Bayern München voor de gelijkmaker. 1-1 was de einduitslag.