Levchenko woest na uitschakeling Oekraïne: 'Waar is de VAR dan voor? Schaamte!'

VVCS-voorzitter Yevgeniy Levchenko heeft er geen vrede mee dat zijn vaderland Oekraïne het EK in Duitsland aan zich voorbij moet laten gaan. In het afsluitende kwalificatieduel met Italië hadden de Oekraïners aan een overwinning genoeg om de regerend Europees kampioen voor de tweede keer op rij van een eindtoernooi te weren, maar mede dankzij een controversieel moment in de derde minuut van de blessuretijd eindigde het duel in 0-0.

Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk werd in de absolute slotfase aangespeeld in de vijandelijke zestien maar kwam niet tot een schot, in plaats daarvan ging hij over het been van AS Roma-middenvelder Bryan Cristante. De Spaanse arbiter Jesús Gil Manzano wilde ondanks protesten van de Oekraïners echter niets van een strafschop weten of zelfs de beelden maar terugkijken, waardoor de Italianen uiteindelijk het benodigde punt pakten om zich te kwalificeren voor de eindronde in Duitsland. Daarmee voorkwam de ploeg van bondscoach Luciano Spalletti het scenario van het voorbije WK in Qatar. Daar ontbraken de Azzuri omdat in de playoffs om kwalificatie verrassend werd gestruikeld over Noord-Macedonië.

In Duitsland zijn de Italianen er dus wél bij, maar Levchenko vindt het onbegrijpelijk dat zijn landgenoten in de slotseconden geen strafschop kregen. Vooral het feit dat de Spaanse arbiter zijn video-scheidsrechter niet raadpleegde schiet bij de oud-speler van onder meer Vitesse en FC Groningen in het verkeerde keelgat. Op X schrijft hij 'niet te kunnen begrijpen' dat 'in zo'n belangrijke wedstrijd, in zo'n moeilijke situatie' de beelden niet worden geraadpleegd. "Waar is de VAR dan voor?!", vraagt hij zich hardop af, om af te sluiten met een veelzeggend woord: "Schaamte."

Oekraïne speelde maandagavond op papier een thuisduel, maar vanwege de Russische inval in het land werd de wedstrijd tegen Italië in het Duitse Leverkusen gespeeld. Door het gelijkspel eindigen beide ploegen allebei op veertien punten. Het onderlinge resultaat is echter in Italiaans voordeel, omdat in september in Milaan met 2-1 werd gewonnen van de Oekraïners. Daarom gaan de Italianen als nummer twee achter groepswinnaar Engeland naar de eindronde in Duitsland.