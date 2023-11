'Napoli zet Garcia nú al aan de kant en praat met twee potentiële opvolgers'

Regerend Italiaans kampioen Napoli lijkt op korte termijn afscheid te gaan nemen van trainer Rudi Garcia. De Fransman nam afgelopen zomer het stokje over van Luciano Spalletti, die de club naar de eerste Scudetto sinds 1990 leidde maar daarna opstapte om als bondscoach van Italië aan de slag te kunnen gaan. Volgens Italiaanse media heeft Napoli-president Aurelio De Laurentiis inmiddels gesproken met twee kandidaten om Garcia op te volgen: Igor Tudor en Walter Mazzari.

Afgelopen zondag ging Napoli in eigen huis met 0-1 onderuit tegen het bescheiden Empoli, waardoor de regerend landskampioen nu vierde staat in de Serie A. De achterstand op koploper Internazionale bedraagt na twaalf speelronden reeds tien punten, voor Garcia lijkt het doek dan ook te gaan vallen. Volgens La Gazzetta Dello Sport is de oud-trainer van onder meer AS Roma en Olympique Marseille inmiddels naar zijn vaderland gevlogen om in zijn huis in Nice tijd door te brengen met zijn gezin.

Maandag wist de roze sportkrant al te melden dat De Laurentiis inmiddels het jawoord van Tudor heeft ontvangen. De Kroaat kent het Italiaanse op zijn duimpje; als speler stond hij acht jaar onder contract bij Juventus en als trainer werkte hij voor Udinese en Hellas Verona. Tudor stapte eerder dit seizoen op bij Olympique Marseille, in de Europa League tegenstander van Ajax. Hij zou met De Laurentiis een akkoord hebben bereikt over een contract voor de rest van het lopende seizoen, met een optie voor een tweede.

Waar verwacht werd dat Tudor dinsdag al voor de groep zou staan, heeft De Laurentiis in Mazzari echter een tweede kandidaat-trainer gesproken. De Italiaan stond eerder tussen 2009 en 2013 al aan het roer bij de Zuid-Italiaanse club en bezorgde Napoli in 2012 de Coppa Italia. Hij zou bereid zijn om enkel voor de resterende zeven maanden van het lopende seizoen te tekenen, meldt journalist Gianluca Di Marzio. Het is nu aan De Laurentiis om de knoop definitief door te gaan hakken.