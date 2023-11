Engelse media trekken eenzijdige conclusie over Kudus en Álvarez na bekeravond

en hebben zich woensdagavond van hun beste kant laten zien. De oud-Ajacieden hadden namens West Ham United een belangrijk aandeel in de 3-1 overwinning op Arsenal in de League Cup. Engelse media zijn lovend over het duo.

Kudus, die vorige week juist het mikpunt van kritiek was, verdubbelde in de vijftigste minuut op fraaie wijze de score tegen The Gunners. De aanvaller controleerde een lange bal, speelde zich vrij en wist vervolgens doelman Aaron Ramsdale te passeren met een schuiver in de linkerhoek. “Ramsdale kon niets doen aan het ‘speciale’ doelpunt van Kudus. De aanname was prachtig en de afronding prima in de verre hoek”, schrijft Sky Sports, dat het optreden van de Ghanees beoordeelde met een acht.

“Zowel Kudus als Álvarez was uitzonderlijk, ze braken het spel naar hartenlust open en bewogen door een zwak en verward middenveld van Arsenal”, zag The Daily Mail. Álvarez verruilde Ajax afgelopen zomer voor een avontuur bij West Ham. De Mexicaan heeft in Londen direct zijn plekje weten te veroveren.

Vorige week was Kudus juist de gebeten hond bij West Ham. De Ghanees speelde een zwakke wedstrijd in de Europa League tegen Olympiakos FC en dat kwam hem op veel kritiek te staan. Die critici heeft de oud-Ajacied woensdagavond de mond gesnoerd met zijn vierde doelpunt in dienst van de Engelse club.