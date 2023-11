Ergernis om uitspraken Bosz over Jong PSV: 'Hij draait de zaken om'

PSV-trainer Peter Bosz heeft vrijdag zijn ergernis uitgesproken over de regels voor Jong-ploegen in de Keuken Kampioen Divisie. De oefenmeester noemt het 'belachelijk' en 'onvoorstelbaar' dat hij geblesseerde spelers uit de hoofdmacht niet met de beloften op het tweede niveau mag laten meedoen om wedstrijdritme op te doen. Op X leiden zijn uitspraken tot grote verontwaardiging

De revaliderende spelers Mauro Júnior en Armando Obispo zouden wat Bosz betreft in aanmerking moeten komen om ritme op te doen in Jong PSV, maar de regels van de KNVB schrijven voor dat Jong-ploegen geen spelers die voor 1 januari 2002 geboren zijn mogen laten spelen. "Ze kunnen dus geen wedstrijdminuten bij Jong PSV maken en het is onvoorstelbaar dat KKD-clubs dat tegenhouden", wordt Bosz geciteerd door het Algemeen Dagblad.

"Waar moeten zij anders spelen?", vervolgt Bosz zijn relaas. "In vriendschappelijke wedstrijden, waardoor wij weer andere spelers moeten belasten? Vroeger kon dit gewoon via een dispensatie-regeling en nu niet meer. Te gek voor woorden is het", fulmineert hij nog even door. De angst voor competitievervalsing is wat hem betreft ongegrond: "Clubs zijn gewoon bang om niks. Wij laten Isaac Babadi een keer meedoen tegen Willem II en dan verliest Jong PSV ook gewoon met 3-0", geeft hij een voorbeeld.

Op X zijn veel gebruikers het niet met hem eens. "Bosz draait de zaken om", schrijft journalist Dick Heuvelman op het sociale medium. "De topclubs denken in deze alleen maar aan zichzelf. Geen woord over competitievervalsing komt over zijn lippen", vervolgt hij. Ook andere twitteraars verbazen zich over de uitspraken van Bosz: "Mooi dat de KKD-clubs hier van Bosz de schuld krijgen voor een KNVB-regel", merkt een gebruiker op. Een derde schrijft zelfs: "Wellicht is het nieuws voor u: de rest van de KKD vindt het te gek voor woorden dat men überhaupt tegen jullie moet voetballen. Trek je blije 'jong'-team lekker terug ofzo."