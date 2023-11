Erik ten Hag woedend en riskeert schorsing bij Manchester United

Erik ten Hag was woensdagavond geenszins te spreken over het optreden van scheidsrechter Donatas Rumsas bij het Champions League-duel tussen FC Kopenhagen en Manchester United. De Nederlandse coach was woedend over het optreden van de Roemeen.

Bij TNT Sports werd de Nederlandse coach gevraagd naar het optreden van Rumsas. “Heb je een uur?”, begon Ten Hag woedend. “We speelden een goede wedstrijd, tot de rode kaart voor Marcus Rashford. Dat veranderde alles. Het werd een totaal andere wedstrijd. Dit is niet de eerste keer dat het ons overkomt dit seizoen. We hebben vaker met vreemde beslissingen te maken gehad.”

En de rode kaart was niet de enige discutabele beslissing, vervolgde de coach tijdens de persconferentie. “Het eerste doelpunt was buitenspel. De penalty vond ik ook discutabel”, somde Ten Hag op. “Ik ben erg teleurgesteld over de beslissingen van de scheidsrechter. Hier is het voetbal niet voor bedoeld. Dit heeft namelijk niets met voetbal te maken.” Met zijn harde woorden riskeert Ten Hag een boete of schorsing vanuit de UEFA, die altijd streng is op dit soort uitspraken.

Inmiddels staat Manchester United op de laatste plaats in de Champions League-poule, maar de coach weigert te wanhopen. "We hebben in vier wedstrijden vier keer een strafschop tegen gekregen, waarvan er drie op zijn minst omstreden waren. (…) De eerste twintig minuten waren de beste van het seizoen. Zelfs met een man minder hielden we controle over de wedstrijd."

De handdoek gooit Ten Hag zeker niet in de ring met Manchester United. “Er zit een goede geestdrift in dit team. Er vallen zoveel beslissingen verkeerd voor ons. We hebben zoveel beslissingen en toch is er genoeg vechtlust. We gaan door en ik ben er zeker van dat we dit nog gaan omkeren.”