Everton krijgt keiharde dreun te verwerken en moet liefst tien punten inleveren

Everton heeft vrijdagmiddag een keiharde dreun te verwerken gekregen. De ploeg uit Liverpool draaide de afgelopen weken uitstekend in de Premier League en haalde zeven punten uit de laatste drie wedstrijden. Everton staat momenteel nog op de veertiende plaats, maar zakt door een fikse puntenaftrek af naar de voorlaatste plaats. De club wordt tien punten in mindering gebracht wegens overtreding van de regels voor winstgevendheid en duurzaamheid van de Premier League voor het seizoen 2021/22.

Het nieuws slaat bij Everton in als een bom. The Toffees laten in een officieel statement weten dat ze ‘geschokt’ en ‘teleurgesteld’ zijn door de beslissing Commissie van de Premier League. Everton was net bezig aan een goed seizoen. Waar de club zich een paar maanden geleden pas op de laatste speeldag verzekerde van lijfsbehoud in de Premier League, steeg het de afgelopen weken dankzij goede resultaten naar de veertiende plaats. Van die klassering moet Everton echter afscheid nemen, want door de puntenmindering daalt het af naar de negentiende plaats en komt het in één keer opnieuw in de degradatiezone terecht.

Artikel gaat verder onder video

Everton heeft het sportief al jaren heel zwaar en ook financieel zit het de club niet mee. Het leed de afgelopen jaren zware verliezen en daardoor werd in maart van dit jaar al bekend dat er een onderzoek zou komen wegens het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Tussen de seizoenen 2018/19 en 2021/22 zou Everton een totaal verlies van zo’n 425 miljoen euro hebben gedraaid. De regels van de Premier League schrijven echter voor dat er maximaal een slordige 120 miljoen euro verlies mag worden gedraaid over drie boekjaren. De club sprak de beschuldigingen in eerste instantie tegen en laat ook na het dramatische nieuws weten dat het van plan is om in beroep te gaan.

Volgens Engelse media dreigde Everton eerst twaalf punten in mindering te worden gebracht. Was dat gebeurd, dan had de ploeg van trainer Sean Dyche nu laatste gestaan in de Premier League. Ook voor Dyche en zijn spelers zal het nieuws een flinke klap zijn. Everton boekte afgelopen weekeinde nog een 2-3 overwinning bij Crystal Palace. Een week ervoor hield het Brighton & Hove Albion nog op een 1-1 gelijkspel. Dyche en consorten zullen zo snel mogelijk de degradatiezone willen verlaten en kijkend naar de stand lijkt dat geen onbegonnen werk. Nummer zeventien Luton Town heeft momenteel zeven punten, drie meer dan Everton na de puntenmindering. Het programma van Everton is echter loodzwaar. De komende weken speelt het tegen onder andere Manchester United, Newcastle United én Chelsea.