FC Barcelona zoekt stand-in voor Lewandowski: Eredivisie-topschutter én voormalig Ajax-target genoemd

heeft zich in de kijker gespeeld bij FC Barcelona. Sport meldde eerder deze week dat de doelpuntenmachine van Feyenoord een optie kan worden als de Catalanen volgend jaar afscheid nemen van . Volgens het Spaanse medium is de regerend kampioen van Spanje op zoek naar een stand-in voor de Pool. Naast Giménez worden nog twaalf andere namen genoemd.

Het moet heel gek lopen wil de Mexicaan na dit seizoen nog altijd speler van Feyenoord zijn. Giménez maakte vorig jaar de overstap vanuit zijn thuisland naar Rotterdam. Waar hij in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog regelmatig op de bank begon, was hij na de winterstop al niet meer uit de ploeg van trainer Arne Slot weg te denken. Giménez maakte in de tweede seizoenshelft al veel indruk en doet er in de nieuwe jaargang nog een paar schepjes bovenop. Hij was in de eredivisie al dertien keer trefzeker en maakte vorige week in de thuiswedstrijd tegen Lazio zijn eerste doelpunten in de Champions League.

De geweldige prestaties van Giménez bij Feyenoord blijven uiteraard niet onopgemerkt. De komst van de Mexicaan is voor FC Barcelona weliswaar ((nog) geen prioriteit, maar hij kan wel een serieuze optie worden als Lewandowski na dit seizoen vertrekt. De Pool verruilde Bayern München vorig jaar voor een Spaans avontuur en had in zijn eerste seizoen meteen een groot aandeel in de eerste landstitel sinds 2019. Lewandowski kon afgelopen zomer al rekenen op interesse uit Saudi-Arabië, maar had toen nog geen trek in een overstap naar het Midden-Oosten. Volgens Sport valt het niet uit te sluiten dat er na dit seizoen opnieuw aanbiedingen uit de Saudi Pro League komen voor Lewa.

FC Barcelona bekijkt op de achtergrond dan ook z’n opties wat betreft de invulling van de spitspositie. De Catalanen verwelkomen in de winter de Braziliaan Vitor Roque, maar hij krijgt mogelijk de nodige tijd om zich aan te passen. Sport heeft daarom dertien opties voor FC Barcelona onder elkaar gezet. Bovenaan staat Anthony Martial, die voor ‘slechts’ vijftien miljoen euro zou zijn op te halen bij Manchester United. Daarna volgen de namen van Artem Dovbyk (Girona), Mehdi Taremi (FC Porto), Moise Kean (Juventus) en Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), alvorens Giménez tevoorschijn komt. Het is Sport niet onopgemerkt voorbijgegaan dat de Mexicaan er al vijftien in heeft liggen. Volgens de Spaanse sportkrant houden al ‘veel’ clubs de verrichtingen van Giménez in de gaten. Er wordt een vraagprijs van 40 miljoen euro genoemd. Fabrizio Romano vertelde onlangs dat er mogelijk 45 miljoen euro voor nodig is om Giménez los te weken bij Feyenoord.

Voormalig Ajax-target ook genoemd

In navolging van Giménez passeren ook Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Serhou Guirassy (VfB Stuttgart), Ollie Watkins (Aston Villa), Jonathan David (LOSC Lille), Evan Ferguson (Brighton) en Victor Osimhen (Napoli) de revue. Guirassy stond afgelopen zomer nog op het verlanglijstje van Ajax. Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat had hem graag naar Amsterdam gehaald, maar daar had de spits zelf geen trek in. Guirassy is dit seizoen een revelatie bij VfB Stuttgart. Hij staat na acht wedstrijden in de Bundesliga op veertien treffers. Sport noemt een vraagprijs van 40 miljoen euro voor de topschutter van de Bundesliga, maar Romano liet onlangs weten dat hij een clausule van 'slechts' 17,5 miljoen euro in zijn contract heeft staan.