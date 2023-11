Feyenoord klaar in de Champions League na eerste thuisnederlaag

Het Champions League-avontuur van Feyenoord zit erop. Na twee zeges in De Kuip en twee nederlagen buitenshuis mochten de Rotterdammers dinsdagavond niet verliezen van Atlético Madrid. Trainer Arne Slot koos voor een aanvallende formatie en zag drie Feyenoorders scoren, maar Lutsharel Geertruida en Santiago Giménez deden dat in het verkeerde doel en dus wonnen de bezoekers: 1-3.

Feyenoord begon gretig aan de wedstrijd. Het afjagen van de verdediging van Atlético Madrid was een duidelijk signaal. Arne Slot verklaarde al vooraf dat zijn ploeg aanvallend wilde starten. Zeker in de beginfase lukte dit aardig, waarbij Yankuba Minteh het vooral op zijn heupen had. In de veertiende minuut kwam daar verandering in. Atlético kreeg na een counter een hoekschop, waaruit een ongelukkige 0-1 viel. Lutsharel Geertruida kwam in de weg staan voor zijn eigen keeper, waarbij hij ook nog eens de bal op zijn lichaam kreeg. Het te laat was om te reageren voor Justin Bijlow, die de bal langs zich in het doel zag vallen.

Na het eigen doelpunt veranderde het spel volledig. De ploeg van Diego Simeone dicteerde het spel en speelde zorgvuldig de bal rond. Van de druk die Feyenoord wilde laten zien kwam weinig terecht. Pas tegen het einde van de eerste helft kreeg de thuisploeg nog wat mogelijkheden, maar wist deze niet te verzilveren. Zo stond Feyenoord bij rust een hels karwei te wachten: het ontregelen van misschien wel een van de sterkste verdedigingen van Europa.

Na rust kwam Feyenoord weer gedreven het veld op. Het inbrengen van extra spits Ayase Ueda gaf aan dat de noodzaak om doelpunten te maken er echt was. Er kwam ook wel een aantal kansjes van de Feyenoord-kant, maar het mocht niet baten. Na een klein kwartier verdubbelde de koploper van de groep de voorsprong. Goed rondtikken van Atlético leidde tot het vrijkomen van Mario Hermoso, die met een combinatie tussen een voorzet en een schot Bijlow verraste.

Na wat kansen over en weer leek de wedstrijd af te gaan stevenen op een eenvoudige overwinning voor de bezoekers. Toch kwam de hoop voor Feyenoord weer terug, een kwartier voor tijd. Antoni Milambo zorgde met een mooie actie voor een kans van Ueda. De corner die hieruit volgde werd binnengekopt door Mats Wieffer. De marge was nog maar één doelpunt. Daarna volgden een paar extreem aanvallende minuten aan Rotterdamse zijde.

Het enthousiasme werd helaas snel verdreven door een nieuw doelpunt van Atlético. Uit een vrije trap volgde wéér een eigen doelpunt, ditmaal van Santiago Giménez met het hoofd. Zo werd de marge toch weer twee doelpunten. Uiteindelijk bleek dit de eindstand.

Met deze uitslag is het voor Feyenoord niet meer mogelijk om nog door te gaan in de Champions League. Winst voor Feyenoord tegen Celtic in Glasgow is niet genoeg om Lazio nog in te halen op de ranglijst. Die wedstrijd is op 13 december. Feyenoord speelt na de Europese winterstop in de tussenronde van de Europa League tegen een nummer twee uit die groepsfase. Zondag staat de topper tegen PSV op het programma. Deze wedstrijd kan cruciaal worden voor de titelrace.