Feyenoord komt daags voor cruciale ontmoeting met Lazio met heel goed nieuws

Feyenoord-trainer Arne Slot kan dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Lazio in de Champions League naar alle waarschijnlijkheid weer een beroep doen op en . Trauner stond de afgelopen weken aan de kant met knieklachten, maar behoort tot de selectie voor de ontmoeting met de Italianen. Ook Wieffer is weer van de partij. De Oranje-international moest het treffen met RKC Waalwijk van afgelopen zaterdag aan zich voorbij laten gaan wegens ziekte.

Feyenoord kroonde zich een paar maanden geleden voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland en verzekerde zich daardoor van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van Slot werd tijdens de loting voor de groepsfase gekoppeld aan Atlético Madrid, Lazio en Celtic. Na de loting kwamen de reacties over het algemeen op hetzelfde neer: Feyenoord maakte kans op het bereiken van de volgende ronde. En dat blijkt. De Rotterdammers haalden zes punten uit de eerste drie duels en gaan daarmee aan kop in hun groep.

De voorsprong op Atlético Madrid is momenteel één punt en Lazio volgt op twee punten. Gezien het feit dat Atlético het dinsdagavond opneemt tegen Celtic, lijkt Feyenoord opnieuw goede zaken te kunnen doen. De Rotterdammers waren in de eerste wedstrijd tegen Lazio de bovenliggende partij en zullen dan ook met veel vertrouwen de 'return' in Rome tegemoet gaan. Bij een nieuwe overwinning wordt de voorsprong op Lazio vijf punten en met daarna nog twee wedstrijden te gaan, moet het wel heel gek lopen wil Feyenoord plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League mislopen.

Maar goed, zover is het natuurlijk nog lang niet. Feyenoord kwam in de laatste twee competitieduels bijzonder moeizaam voor de dag en zal er in Rome dus een schepje bovenop moeten doen. Dan helpt het natuurlijk wel als twee van je belangrijkste spelers mogelijk weer fit genoeg zijn om in actie te komen. Trauner en Wieffer behoren in ieder geval tot de selectie die maandag afreist naar Rome. De kans dat Trauner meteen weer gaat starten, lijkt overigens niet heel groot. De Oostenrijker kwam op 4 oktober in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid voor het laatst in actie.

Met deze spelers reist Feyenoord naar Rome:

Justin Bijlow

Timon Wellenreuther

Kostas Lamprou

Bart Nieuwkoop

Thomas Beelen

Lutsharel Geertruida

Quilindschy Hartman

Ramiz Zerrouki

Alireza Jahanbakhsh

Quinten Timber

Ayase Ueda

Calvin Stengs

Javairo Dilrosun

Igor Paixão

Marcos Lopez

Thomas van den Belt

Luka Ivanušec

Gernot Trauner

Mats Wieffer

Leo Sauer

Antoni Milambo

Santiago Gimenez

Ondřej Lingr

Dávid Hancko