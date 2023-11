Feyenoord ontvangt indrukwekkende brief: 'Om stil van te worden...'

De schietpartij in Rotterdam op 28 september, waarbij drie mensen om het leven kwamen, dateert weliswaar inmiddels van bijna twee maanden geleden, maar voor veel mensen zal het nog voelen als de dag van gisteren. Het drama maakte veel los in Nederland, Rotterdam en zeker ook bij Feyenoord. In een ingezonden brief heeft een nabestaande z’n dankbaarheid geuit richting de regerend landskampioen en de achterban.

Twee dagen na de schietpartij stond in De Kuip de ontmoeting tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles op het programma. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Bovendien zong de Feyenoord-aanhang in minuut twaalf luidkeels ‘You’ll Never Walk Alone’. Dat heeft veel indruk gemaakt op een nabestaande van het drama. Feyenoord deelt donderdagmiddag een brief die het heeft ontvangen naar aanleiding van de steunbetuiging in De Kuip. “Om stil van te worden…”, schrijft de club zelf. In de brief staat het volgende:

Artikel gaat verder onder video

“Op 28 september, een gitzwarte donderdag in Rotterdam, zijn bij een schietpartij mijn dochter en kleindochter om het leven gebracht. Twee jonge mensen in de bloei van hun leven. Twee mensen met nog heel veel dromen en plannen. Twee Rotterdammers met een groot hart voor Feyenoord.

De schok die dat gebeuren teweeg heeft gebracht was enorm. Zeker in onze familie, maar ook in Rotterdam en in geheel Nederland. En dus zeker ook bij Feyenoord. De zaterdag na deze verschrikkelijke gebeurtenis was er in De Kuip een wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. De beelden van voor en tijdens de wedstrijden waren, voor mij als vader en opa, hartverscheurend. Bijna 50.000 supporters op de tribune, de oorverdovende stilte, geëmotioneerde spelers met rouwbanen en in de twaalfde minuut ‘You’ll Never Walk Alone’. Kippenvel!

Soms zien we hoe lelijk voetbal kan zijn, maar de spelers, staf en zeker ook de supporters van Feyenoord hebben die zaterdag laten zien hoe mooi voetbal is. Dus wil ik graag, op deze manier zeggen:

Feyenoord… Bedankt! Supporters… Bedankt! Rotterdam…. Bedankt!!!”