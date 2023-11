Feyenoorders hekelen 'irritant gedrag' Lazio: 'Zegt meer over hun dan over ons'

Feyenoord-spelers en hebben zich gestoord aan het gedrag van de spelers van tegenstander SS Lazio na de 1-0 nederlaag die de Rotterdammers dinsdagavond leden in de Champions League. De Italianen maakten zich twee weken geleden in Rotterdam, toen Feyenoord met 3-1 won, ook al niet populair, maar lieten zich in de return helemaal niet van hun beste kant zien.

Hartman legde op de persconferentie na afloop van het duel uit wat zich achter de schermen afspeelde: "Misschien moet ik het niet zeggen, maar ze kwamen binnen in de catacomben en stampten op onze deur en muur", zegt de linksback. Toch probeert hij de irritatie daarover om te zetten in iets positiefs: "Eigenlijk geeft ons dat alleen maar motivatie voor de komende twee wedstrijden. We beginnen met een thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid, met de hele Kuip erachter. Dan kunnen we dat irritante gedrag van Lazio uiteindelijk alsnog afstraffen", wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Daarnaast vond Hartman ook dat de Lazio-spelers zich in het veld niet van hun beste kant lieten zien. "Het is vooral veel praatjes en handgebaren", omschrijft hij het gedrag van de Italiaanse ploeg. De nederlaag was in de ogen van de Oranje-international dan ook onnodig: "Als we honderd keer tegen ze spelen, winnen we negentig keer. Alleen vandaag lukte dat niet." Hij is dan ook niet onder de indruk van Lazio: "Ze hebben die 1-0 goed verdedigd, maar het is geen wereldploeg", aldus Hartman.

Ook Timber had geen goed woord over voor het gedrag van de Romeinen. "Iedereen van ons heeft het gehoord", sprak de middenvelder geërgerd.

"Twee weken geleden, in De Kuip, wilden ze ons al geen hand geven", blikt hij terug op de zege in eigen huis. "En dan doen ze nu opeens heel blij. Dat zegt meer over hun dan over ons", aldus Timber. Trainer Arne Slot wilde na afloop geen woorden vuilmaken aan de taferelen in de catacomben, die hij niet helemaal meekreeg: "Dat weet ik niet. We zitten heel dicht bij elkaar dus zij lopen erlangs en zijn blij als ze gewonnen hebben. Ik heb ze wel gehoord, maar dat is vaak zo als ploegen winnen."