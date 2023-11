Geïrriteerde Brobbey doet verzoek aan ESPN: 'Ga je hem ook interviewen?'

Ajax-spits maakte zondag één doelpunt tegen sc Heerenveen, maar vindt dat hij eigenlijk twee treffers op zijn naam had moeten krijgen. Bij een stand van 2-1 werd een doelpunt van Brobbey afgekeurd vanwege een vermeende overtreding op Pawel Bochniewicz. Volgens de spits was daar geen sprake van.

“Ik denk dat het doelpunt zomaar werd afgekeurd. De scheidsrechter zei er helemaal niets over. Na die VAR-check gingen we gewoon door”, zegt Brobbey tegen ESPN over arbiter Sander van der Eijk. Naar eigen zeggen deed Brobbey ‘helemaal niks’. “Volgens mij valt hij al. Ik duw niet eens. Altijd wanneer verdedigers aan mij trekken, krijg ik geen vrije trap. Als ik ze een klein beetje aanraak, is het een vrije trap. Ik snap het niet.”

Brobbey krijgt van Milan van Dongen de vraag of hij het idee heeft dat er soms tegen hem wordt gefloten, omdat hij zo sterk is. “Af en toe wel ja”, beaamt de spits. “Ga je de scheidsrechters ook interviewen?” Van Dongen: “Nee, dat mogen wij niet meer tegenwoordig.” Brobbey vindt het jammer. “Anders had je het hem kunnen vragen.”

Brobbey stoorde zich tijdens de wedstrijd tegen PSV (5-2 nederlaag) van zondag ook al aan de arbitrage. “Ze laten het te lang doorgaan, vind ik, wanneer aan mij wordt getrokken. Als ik een klein beetje trek, fluiten ze gelijk.” Gelukkig voor Brobbey had hij eerder al de 2-0 gemaakt. "Het was een mooie kopbal, hè? Hahaha. Een goede voorzet van Branco en een mooie kopbal, top.”