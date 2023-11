'Geloof me: Ajax verkoopt hem over een paar jaar voor veel geld'

Hoewel nog altijd op zijn eerste doelpunt in het shirt van Ajax wacht, hoeven de fans van de Amsterdammers zich geen zorgen te maken dat de zestien miljoen euro die de Amsterdammers afgelopen zomer overmaakten aan FC Metz weggegooid geld blijkt te zijn. Dat bezweert Pierre Dréossi, die bij de Franse Ligue 1-club fungeert als directeur spelersbeleid in een interview met Ajax Showtime.

"Mikautadze is een speciale jongen en een speciale speler", steekt Dréossi van wal in het vraaggesprek. "Hij is niet zo lang en niet buitengewoon snel, maar hij kan op ieder moment scoren. Hij is echt een speler voor in het strafschopgebied", legt de directeur uit. "Zijn beste positie is absoluut de spitspositie. Als spits heeft hij een goede dribbel en is hij erg snel met de bal. Zonder bal is hij niet buitengewoon snel", benoemt hij ook een minder aspect van het spel van de Georgiër.

Artikel gaat verder onder video

Bij Ajax wordt Mikautadze, als hij al mee mag doen, vooralsnog echter gebruikt als aanvallende middenvelder of buitenspeler. Volgens Dréossi komt hij daar dus niet volledig tot zijn recht. "Ik weet zeker dat hij in een heel seizoen meer dan twintig doelpunten kan maken. Ik ben niet gek, dat kan hij echt. Mits hij op zijn beste positie speelt."

Qua persoonlijkheid omschrijft Dréossi de Georgiër als 'een slimme en kalme jongen'. Het feit dat hij in augustus, toen al duidelijk was dat hij zou gaan vertrekken bij de Franse promovendus, onverstoorbaar zijn wedstrijden bleef spelen en met twee goals én een assist nog belangrijk was voor Metz, is in dat opzicht tekenend: "Veel spelers zouden in die situatie zeggen: ik wil niet meer spelen, want dat is gevaarlijk. Mikautadze bleef spelen en trainen en dat kenmerkt hem als persoon. Hij heeft een fantastische spirit en zijn mentaliteit is goed."

Transfersom

Mikautadze is één van de spelers waarvoor Ajax afgelopen zomer 'teveel' zou hebben betaald; naar verluidt kan de genoemde zestien miljoen door bonussen nog met drie miljoen euro oplopen. Dréossi wil de hoogte van de bedragen niet bevestigen, maar spreekt tegen dat de transfersom te hoog zou zijn geweest, mede doordat er ook andere clubs in Frankrijk maar ook in Italië en Engeland achter Mikautadze aan zaten. De Georgiër voelde zich echter 'niet klaar' voor de Premier League en koos bewust voor Ajax. Dat gaat de club uiteindelijk nog een flinke winst opleveren, zo voorspelt Dréossi: "Geloof me: Ajax verkoopt hem over een paar jaar voor veel geld. Maak je geen zorgen."