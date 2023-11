Go Ahead Eagles dendert door en verpest terugkeer Vaessen onder de lat bij RKC

RKC Waalwijk is er niet in geslaagd om de rentree van onder de lat luister bij te zetten met een overwinning op Go Ahead Eagles. De doelman keerde zes weken na zijn onfortuinlijke botsing met Ajax-aanvaller Brian Brobbey, getooid met een helm á la Petr Cech, terug in het elftal van trainer Henk Fraser, maar kon niet voorkomen dat de bezoekers danzij een doelpunt van met 0-1 zegevierden in Waalwijk.

De thuisploeg van trainer Henk Fraser begon goed aan de wedstrijd en was in de openingsfase de bovenliggende partij. Na een kleine tien minuten spelen kon Juriëen Gaari na een goede vrije trap bijna de 1-0 binnenkoppen. Zijn kopbal ging echter net naast het doel van Go Ahead-doelman Jeffrey De Lange. Enkele minuten later was het weer RKC dat dicht bij het openingsdoelpunt was. Dario Van Den Buijs mocht het gaan proberen vanuit een vrije trap, maar hij schoot op de lat.

Na enkele kleine kansjes van beide ploegen was het halverwege de eerste helft weer RKC dat de grootste kans kreeg om op voorsprong te komen. Een schot van Denilho Cleonise van buiten het strafschopgebied kwam, net als de vrije trap van een klein kwartier eerder, op het houtwerk boven het doel van De Lange. Zo mocht Go Ahead Eagles van geluk spreken dat het nog niet op achterstand stond in het Mandemakers Stadion. Na een half uur spelen kwam de club uit Deventer zelfs onverwachts op voorsprong in Waalwijk. Philippe Rommens gaf de bal mee aan Willum Thór Willumsson, die vervolgens vakkundig afrondde en Vaessen kansloos liet. Tegen de verhouding in was het dus toch de uitploeg die op voorsprong kwam. In het laatste kwartier van de eerste helft kregen beide ploegen geen groten kansen meer. Zo gingen beide ploegen met een 0-1 tussenstand de kleedkamers in.

In het begin van de tweede helft waren de aanvallende intenties van RKC weer snel zichtbaar en ging het nadrukkelijk opzoek naar de gelijkmaker. In de eerste tien minuten na rust was het driemaal De Lange die pogingen van RKC makkelijk wist tegen te houden. Een nadeel van de aanvallende intenties van de thuisploeg was dat Go Ahead Eagles meer ruimte kreeg in de omschakeling. Hierdoor kon Victor Edvardsen na een klein uur spelen bijna de voorsprong verdubbelen. Zijn poging ging echter ruim naast het doel van Vaessen. Kort hierna was het weer de beurt aan RKC om gevaarlijk te worden. Godfried Roemeratoe kreeg veel tijd en ruimte om uit te halen, maar ook hij schoot naast.

Met nog een kwart wedstrijd te gaan begon Go Ahead Eagles meer controle te krijgen over de wedstrijd en begon voor RKC de tijd steeds meer te dringen. De thuisploeg kreeg meer moeite met het creëren van kansen, maar probeerde in het slot van de wedstrijd wel nog met opportunistisch voetbal iets te forceren. Het mocht niet baten voor RKC, dat na een goede wedstrijd toch met lege handen achterbleef.

Met de drie punten in Waalwijk verstevigt Go Ahead de knappe vijfde plaats in de Eredivisie. Het elftal van trainer René Hake heeft nu 21 punten verzameld uit twaalf wedstrijden. Dat zijn er zes meer dan Sparta Rotterdam, de grote verrassing van afgelopen seizoen, die nog wel een duel tegoed heeft: de Rotterdammers gaan zondag op bezoek bij laagvlieger FC Volendam. RKC Waalwijk blijft vijftiende, met negen punten uit elf duels.